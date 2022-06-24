Рисунок: Максим Смагин.

Этим летом жители Свердловской области в социальных сетях делятся сообщениями о появлении на огородах и в частных домах странных прожорливых визитеров. Зверьки чуть меньше кошки, в одних случаях рыжеватого окраса, в других – черного, уничтожают урожай, выкапывают даже картошку. Как выяснилось, новый вредитель – обыкновенный хомяк.

Разоритель огородов

-Такого зверя в наших местах мы не видели ни разу, – говорит жительница Кушвы Татьяна Самойлова. -Появился у моих знакомых: в огороде все перекопал, таскает кошачий корм, яйца из курятника. Похож на хомяка, но достаточно крупный, с мужской кроссовок, рыжеватого окраса. Повадился лазить в дом, знакомые поймали его в капкан, установленный за холодильником на кухне.

Известие о непрошеных гостях всполошило кушвинцев: в округе с недавних пор уже нагло хозяйничают лисицы, таскают с подворий кур, а тут еще один незваный гость пакостит в огородах.

Еще одного «подозреваемого» в разорении грядок задержали под Екатеринбургом. Зверек похозяйничал на картофельном поле: возле каждого куста – по норке, и рядом увядшие растения. Высаженные не так давно клубни съедены, корни повреждены.

– Охотились мы на него несколько дней. За одну ночь он всю нашу картошку уничтожил, потом грядку морковки, не могли понять, кто портит растения на нашем огороде, несколько раз мельком видели кого-то черного, предположили, что крыса, но окрас нас смутил, еще подозревали, что это может быть домашний хорек, они иногда сбегают от хозяев. Поставили капканы, он туда попался, мы фото отправили специалистам, и уже они нам сказали, что это хомяк обыкновенный, я слышала, что они где-то в Башкирии есть, но у нас не видела, – рассказала жительница Екатеринбурга Наталья.

Вообще, как показывает опыт дачников и садоводов из других регионов, где хомяки распространены, урон от этого сельскохозяйственного вредителя может быть весьма значительным.

- То, что хомяки пришли к человеку из леса, – это их типичное поведение. Их привлекает доступный корм, – говорит старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Юлия Городилова.

Исчезает, как черный носорог

В природе хомяки – обитатели лесостепной зоны. Может быть поэтому жителям Свердловской области этот зверек так мало знаком. Граница территории, где он обитает, проходит как раз чуть севернее Екатеринбурга. Часто его можно встретить, например, в Курганской, на юге Челябинской области и в Башкирии. Кстати, именно в этих местах обитают хомяки черного окраса с белыми пятнами на мордочке и лапках, там эта черная морфа преобладает над обычной, рыжей с подпалинами. Питается, как и другие грызуны, растениями, насекомыми, очень любит морковку, картошку, кабачки с огородов. Но что побудило хомяков двинуться дальше на север, вплоть до той же Кушвы?

- Видимо, происходит расширение ареала их обитания, – считает Юлия Городилова. – Лет 30–40 назад их было много, на них велась даже охота капканами, шкурка хомяков ценилась как пушное сырье. Потом они стали исчезать и сейчас в некоторых регионах практически не встречаются.

Изучают хомяков в московском Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Ученые утверждают: если раньше обыкновенный хомяк был столь же обычен, как серая крыса или белка, то теперь его статус такой же, как у редких видов – сайгака или черного носорога. В некоторых европейских странах он уже полностью исчез.

Согласно последнему обновлению Красного списка Международного союза охраны природы, за 50 лет этот вид преодолел путь от весьма многочисленного и распространенного, до находящегося в критической опасности. Так быстро на грань исчезновения не скатывалось, пожалуй, ни одно животное в природе. Вся проблема в том, что хомяки одно время являлись промысловым видом, но главное – во все времена наносили урон сельскому хозяйству. Редко какой хозяин смирится с тем, что кто-то будет уничтожать значительную часть урожая, поэтому борьба с этим грызуном велась и ведется бескомпромиссная.

К тому же хомяк создание хоть и симпатичное с виду, но вовсе не безобидное: в случае внезапной опасности может покусать человека, достается от них также домашним кошкам и собакам. Как и все грызуны – разносит болезни. Но в Красную книгу России и Среднего Урала хомяк обыкновенный пока не занесен.

А мятой пробовали?

Способов борьбы с хомяками существует немало. Самый простой – капкан. Но если животное попалось в него, вам придется его уничтожить, сделать это сможет не каждый, пушистое создание вызывает скорее не отвращение, а жалость.

Также из простых средств – раскладывание отравленных приманок. Но и это чревато тем, что ядом могут отравиться ваши или соседские питомцы. Поэтому многие садоводы выбирают технически продвинутый метод – ультразвуковой отпугиватель, который включают по ночам, когда хомяки совершают свои вылазки. Ультразвук заставляет грызунов покинуть участок, но уходят они, как правило, недалеко, и за это вам явно не скажут спасибо соседи.

Тот же отпугивающий эффект есть и у некоторых народных методов борьбы с хомяками. Пушистые вредители терпеть не могут запахов мяты, лука и чеснока. Настоями из этих растений нужно периодически поливать почву в местах обитания животных, и те вскоре уйдут из вашего огорода. Можно и вовсе поступать гуманно: отправлять их домой.

-Поскольку считается, что они находятся в критическом состоянии по численности, их можно отлавливать и увозить в лес, – говорит Юлия Городилова.

Но ловить надо, конечно же, не руками, для этого есть специальные живоловки. В такую клетку кладется приманка, как только зверек туда заходит, дверка захлопывается. Животное остается целым и невредимым, вы спокойно везете его в лес и выпускаете на волю. К этому гуманному акту можно привлечь даже детей. Вот только отвозите и выпускайте хомяка как можно дальше от вашего дома.