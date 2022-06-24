В букет или на стол

Немногие знают, что выращивают у себя на участках аристократический овощ – спаржу. У нас готовить деликатесный гарнир из молодых побегов этого растения было не принято, чаще всего ветки шли в букеты. Флористы одно время их называли даже «второй скрипкой» цветочной композиции. Пушистая трава, похожая на укроп, и правда неплохо дополняет розы или гладиолусы. Сейчас же спаржа набирает популярность среди гурманов.

Спаржа или аспарагус — это многолетнее травянистое растение с мощными побегами, в высоту достигающее полутора метров. За сезон образует до пятидесяти побегов, из-за чего внешне больше похожа на куст. Встречается по всему земному шару, ей комфортно в регионах и с засушливым климатом и с морозными зимами, например, на Среднем Урале.

Насчитывается около 200 видов спаржи, из них 20 можно употреблять в пищу. Несъедобные имеют сильноволокнистые побеги и лишены приятного вкуса, потому их выращивают лишь в декоративных целях – для украшения сада или составления букетов. Съедобная спаржа ценится за вкусовые и питательные качества, ведь в ее составе содержатся кальций, магний, железо и витамины группы В и С. По словам врачей, спаржа не вызывает аллергии, но все же она непривычная для нашего рациона.

– Это довольно волокнистый овощ, в нем много клетчатки, и если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно в состоянии обострения, то лучше отказаться от употребления спаржи. Детям младше двух лет также не стоит давать спаржу, слишком тяжелая пища для малышей, – рассказала врач-диетолог Анна Рощупкина.

Начиная с античных времен, спаржу подавали на стол правителям и придворной знати. Обычно в пищу употребляют нежные побеги высотой 15–20 сантиметров в свежем, вареном, жареном или консервированном виде. Срезать спаржу нужно пока стебли еще не распушились, то есть практически сразу, как побеги поднялись над землей. Для того, чтобы получить больше урожая, растение необходимо окучивать, делать это можно весь сезон, постепенно срезая необходимое количество стеблей. После того как распускаются почки, употреблять в пищу спаржу уже нельзя, в таком виде – это лишь украшение клумбы или дополнение к букету.

Сегодня в продаже можно найти белые, зеленые, фиолетовые побеги и даже ту «спаржу», что ей не является. Речь идет о маринованной «спарже» в корейских салатах. Это никакой не аспарагус и даже не растение. Делают этот продукт из пенки соевого молока. При кипячении образуется плотная пленка из белка и жира, которую снимают специальными палочками, сушат и сворачивают в жгуты. Затем она сжимается и становится сморщенной. Эти жгутики внешне похожи на побеги настоящей спаржи, вот поэтому предприимчивые маркетологи подменили странное название «соевая пенка» на то, что вызывает большее доверие, и ввели в заблуждение потребителей.