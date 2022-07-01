Газон – дело специфическое и даже интимное. Кому-то нравятся однотонные ровные зеленые поверхности, покрытые ежиком одинаковых травинок, а кто-то, глядя на подобное, впадает в смертельную тоску.

Классический английский газон – это целая культура, для поддержания идеального состояния которой требуются колоссальные усилия: от подготовки многослойной подложки перед посевом до регулярных прополок, стрижек, полива и удобрения. Возраст многих площадок составляет не одну сотню лет, и все это время газон остается неизменным.

А здесь все наоборот. Нам ведь не по 300 лет. Мы про нашу с вами жизнь. Тратить ее (жизнь) на газон – ну как-то бессмысленно. Не, можно просто купить рулоны и застелить ими свой участок. Он будет не идеален, но тоже ровный и зеленый. Там можно поиграть в футбол или волейбол. Да даже в бадминтон. Но хочется немного красоты, красок, разнообразия. Чтобы не бегать с триммером и поливальным шлангом. Чтобы просто сесть в кресло с кружкой чая и смотреть, как легкий ветер чуть наклоняет небольшую полянку – с травой, ромашками, васильками, ну и всем, что растет и цветет прямо сейчас.

Традиционно это называется мавританский газон. Он – яркий и разноцветный, покрытый растениями разной высоты, скашиваемый 1 раз за сезон и требующий полива лишь при посеве и в самую жару. Впрочем, мнения есть разные.

– Все же сказать, что мавританский газон не требует ухода, нельзя, – говорит ландшафтный дизайнер Андрей Котельников, – его косят два раза в году, в первый раз – в начале сезона, когда злаковые взошли и активно растут, а цветы еще только-только просыпаются. Это необходимо, чтобы все растения развивались равномерно. Второй раз косят в конце сезона, после того как вызреют семена. Косят высоко, оставляя 8–10 см. Полоть обязательно, иначе «примами» и «звездами» вашего газона окажутся лопухи и пырей.

Из чего сделать эту красоту, по которой даже и детей не отпустить побегать, а просто посидеть и подумать, глядя на него? А вот из чего захотите. Из злаковых трав и цветов в разных соотношениях, которые зависят в первую очередь от вкуса владельца. И выглядит как шикарный ковер, бесполезный, но просто замечательный.

Что в нем хорошего, кроме того, что просто красиво:

1. Не требователен к качеству почв, можно подобрать смеси из растений для любых грунтов.

2. Может скрыть неровности поверхности за счет использования культур разного роста.

3. Не требует регулярного полива, удобрения и покоса.

4. Сохраняет декоративность весь сезон, за счет подбора растений с разными сроками цветения.

– Мавританский газон похож на поле разнотравное, пестрое и ароматное. А еще можно выйти с ножницами и нарезать великолепный букет в вазу или собрать травы в чай. А как это великолепие после дождя пахнет! – рассказывает Ольга Зорина. – Наверное, как и многие, я увидела картинку и сказала: 'Мне надо!', купила готовую смесь и стала ждать. Ждала, ждала, но то, что получилось, было настолько же далеко от картинки, как слон от тушканчика… Половина смеси просто не взошла. Потом была другая смесь с тем же результатом, потом третья. Результат, который мне понравился, получился лишь тогда, когда сама купила разные семена и сама намешала. В общем-то газон неприхотливый, секретов выращивания нет – иногда подсеваю цветы, чтобы ярче было, иногда выпалываю особо крупные сорняки. Но! Ходить по нему лишний раз не стоит – цветочная часть после этого может и не оправиться, придется вытоптанные растения сеять заново. На нем нельзя будет «безнаказанно» поиграть в футбол или разложить плед для пикника, поникшие и сломанные цветы сами не встанут.

Большое количество разнообразных цветочных культур, большинство из которых является медоносами, привлекает бабочек, шмелей, пчел, со стороны красиво, хоть эту красоту вряд ли оценят те, кто боится насекомых. Получается, что газон скорее не газон, а клумба, настолько прекрасная, что ходить по ней жалко, хочется только любоваться. То есть главное – идея. Какие цветы вы хотите видеть, какие травы, как сочетать, в какое время сеять или даже рассаживать. Это все зависит от вдохновения. Тут уже думать надо, не то что заказать десять соток дерна, положенные у вас на участке ровным асфальтом.

А ходить по нему или не ходить – ну сами разберетесь.

Мавританский газон весьма яркий, иногда даже аляповатый, в лучших традициях африканских племен, которых всегда привлекали броские сочетания цветов. Он появился в Северной Африке в 7–8 веках нашей эры, когда среди мавританских и арабских правителей было модно создавать грандиозные сады во дворцах, к созданию которых привлекались садовники со всего мира. Данный вид газона нашел отражение во вкусах и навыках славян, которые воссоздавали картину цветущих русских лугов. Главное – как в природе. А природа у всех своя.

Растения, используемые, для создания мавританского газона. Злаковые: Тимофеевка луговая, овсяница красная и овечья, мятлик луговой, житняк, райграс многолетний, зубровка душистая, полевица тонкая Цветущие: календула, подсолнечник, аптечная ромашка, дельфиниум, лаватера трехмесячная, огуречная трава, нигелла, лен обыкновенный и крупноцветковый, маргаритки, незабудка альпийская, резеда душистая, гипсофила метельчатая, тысячелистник, пижма, мак самосейка и восточный эшшольция, василёк, клевер красный, колокольчик Можно использовать и многолетние пряные травы: любые сорта мяты, мелиссу, зверобой, душицу, чабрец, шалфей

Пошаговая инструкция посадки 1. Подготовить площадку-очистить от мусора и сорняков. Перекопать на глубину до 20 см, разрыхлить и выровнять. 2. Равномерно посеять семена из расчета 30 г смеси на 5 кв. м. В первый раз злаковую часть лучше высеять осенью, а цветочную – весной. Семена заглубляются на 3–5 мм и немного сверху прикатываются. 3. Полить посадки. И не забывать это регулярно делать первые недели, пока семена не взойдут и всходы не окрепнут. 4. Очень полезно накрыть засеянную площадь укрывным материалом, чтобы защитить семена от птиц.