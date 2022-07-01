Начало июля – самое время для посева зимней редьки

Редька, как и многие крестоцветные, – овощ короткого дня, поэтому в июне она чаще всего уходит в стрелку. Чтобы не допустить этого и сохранить корнеплоды до весны, сеять редьку нужно сейчас, когда на Среднем Урале стал сокращаться световой день.

Этот неприхотливый овощ как будто создан для нашего переменчивого климата. Взрослые растения выдерживают заморозки до минус 2–4 градусов, молодые – без потерь перенесут низкую плюсовую температуру, что этим летом вполне актуально.

В природе редька встречается в азиатских районах с умеренным климатом, а также на территории Европы. Как овощное растение редьку начали культивировать очень давно. На сегодняшний день вид, именуемый редька посевная (Raphanus sativus), который растет в огородах, в природных условиях не встречается.

Для посадки редьки нужно выбирать питательную суглинистую и рыхлую почву. Удобрять навозом участок перед посевом редьки нельзя, впрочем, как и для других корнеплодов. Можно внести минеральные удобрения: на 1 кв. м полулитровая банка древесной золы с 3 столовыми ложками нитрофоски на ведро воды. Для насыщения кислородом почву необходимо перекопать на глубину штыка лопаты. Участок должен хорошо освещаться, так как в тени корнеплоды будут деформированной формы с очень большой ботвой.

Редька посевная бывает нескольких видов, которые сейчас можно посеять:

Черная. Обладает более низкими вкусовыми качествами по сравнению с другими, но отличается наиболее ценными лекарственными свойствами (используют для лечения простудных заболеваний).

Дайкон, либо редька японская. Длинные белые корнеплоды в диаметре достигают 15 сантиметров. Очень вкусные и полезные, также отличаются неприхотливостью. В 100 граммах такой редьки содержится примерно 40 процентов суточной нормы витамина C, много бета-каротина, калия, селена, клетчатки, фолиевой кислоты, железа и йода.

Редька масличная. Отличается теневыносливостью, морозостойкостью и урожайностью.

Зеленая узбекская редька. Эта разновидность обладает практически такой же пользой, как и черная редька, однако ее вкус более приятный и нежный.

Редька маргеланская (китайская, или лоба). Имеет плотные и сочные плоды удлиненной либо округлой формы. Эта салатная разновидность имеет сорта, которые различаются окрасом: красный, темно- либо бледно-зеленый, розовый либо фиолетово-сиреневый, верхушка головок всегда ярко-зеленого цвета. Мякоть у такой редьки негорькая и неострая.

Посадку поздних сортов редьки осуществляют рядами, соблюдая расстояние между ними 30–40 см. Семена редьки сажают через каждые 15–20 см в глубину не более 2 см, по 2–3 семени в каждую лунку. Когда появятся всходы (1–2 листочка), их необходимо проредить. Повторно убрать лишние растения придется спустя еще 20 дней.

Редька требовательна к содержанию кислорода в почве, поэтому после каждого дождя или полива желательно почву прорыхлить.

Созревает редька в среднем через 100–110 дней после всходов, то есть время сбора урожая выпадает на конец сентября. Созревшие плоды необходимо отряхнуть от земли, удалить корешки, обрезать ботву, не затрагивая мякоти. Собирают редьку зимних сортов в сухую погоду и раскладывают в помещении с температурой 1–3°С. Хранят небольшими навалами, пересыпав песком (слоем в несколько сантиметров), или в ящиках, где плоды находятся друг на друге, без песка.