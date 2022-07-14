С легким паром

Сейчас самое время отправиться в лес и запастись вениками из березы, рябины и дуба. При правильном сборе сырья, сушке и хранении с помощью банных веников можно улучшить и омолодить кожу, вывести из организма шлаки и токсины и даже побороть приступы астмы. Чтобы любители бани взяли всю пользу от природы, «ОГ» подготовила план по заготовке веников.

Опытные банщики уверяют, при соблюдении всех правил, веники смогут храниться не один год, оставаясь такими же полезными для организма, чуть ли не являясь «банной панацеей».

Шаг первый: дождаться подходящего времени

Как уверяют эксперты, банные веники из лиственных деревьев, особенно березы, являются наиболее популярными. Однако, не все знают, в какой именно период их нужно заготавливать.

– Сейчас в Свердловской области заготавливают веники из березы, дуба и рябины. Сокодвижение этих деревьев остановлено, проще говоря, сок и смола не идут, а все питательные вещества зафиксированы. Листья к этому времени уже полностью распустились, важно, чтобы они не были жесткими и крепко «держались» за ветку, – делится опытом Елена Ковалёва, она занимается заготовкой веников уже 7 лет.

В этом деле нельзя ни спешить, ни опаздывать. Слишком рано собранный веник «облысеет» еще при сушке, так как молодые листочки плохо держатся на ветках. При позднем сборе листья будут жесткими, из-за чего впоследствии могут повредить кожу.

Шаг второй: сбор

Наиболее подходящими для сбора веников считаются места вдали от дорог и поселений. По словам биологов, растения, так же как люди, принимают в свой организм из окружающей среды и хорошее и плохое. Деревья «дышат» листвой, а значит, напитавшиеся выхлопными газами веники не принесут никакой пользы.

Выбирать сырье тоже нужно с умом. Лучше всего для сбора березового веника подойдут молодые деревья, но не юные. Чтобы не погубить их, опытные банщики советуют собирать прутики 5–6 деревьев. Так и вред природе наносится минимальный, и аромат будет богаче. Рекомендуется срезать тонкие боковые ветки – из тех, что растут низко. Они должны быть прямыми, около полуметра в длину.

Для дубовых веников стоит срезать прутики без желудей, так как после их образования все питательные вещества из листа уходят, забирая всю пользу. Подходящие ветки должны быть эластичны – легко деформироваться и не ломаться на изгибе.

В рябиновый веник берут ветки, растущие в средней части дерева: молодые, с обильной листвой. Для вязки используют прутики разной длины: короткие располагают по краям, длинные – в центре.

Выдвигаться на охоту за пользой природы стоит утром или вечером. Ботаники говорят, что ветки, срезанные в период с 7 до 10 утра, накапливают в листве максимум пользы, которая сохранится и раскроется при распаривании. При раннем сборе, главное – дождаться схода росы, тогда и сушка веника займет меньше времени.

– Из веток, собранных во второй половине дня, лучше всего после 4 часов, вся лишняя влага испаряется под воздействием солнечных лучей. Такой веник может храниться не один год, а при распаривании не сбросит листву и не даст неприятный запах затхлости, – утверждает Елена Ковалёва.

Шаг третий: сушка и хранение

Собранному сырью стоит дать день «отдохнуть» в тени. Затем, некрепко связать. Идеальный веник должен удобно лежать в руке и не быть слишком толстым.

Сушить банные заготовки нужно в подвешенном состоянии. Обязательно это делать под навесом, в хорошо проветриваемом месте, куда не попадают солнечные лучи.

– Если веник будет сушиться на солнце – он испортится. Листья скрутятся и станут ломкими, тогда париться придется одними ветками. В тени – другое дело. Определить, высох ли наш веник, очень просто, нужно проверять листочки, если ломаются – все готово, – рассказывает банщик Андрей Гаврилов.

Высушенные заготовки нужно хранить в сухом месте в подвешенном состоянии, также избегая солнечных лучей, иначе все полезные свойства исчезнут.

Шаг четвертый: запаривание

Опытные банщики отмечают, хорошим веником можно пользоваться до 7 раз без потери целебных свойств и аромата. Замачивать можно в горячей, теплой или холодной воде. Березовые или дубовые изделия советуют предварительно оставлять в холодной воде на полчаса, затем перевернуть на другую сторону и выждать еще столько же. После этого веник можно на пять минут оставить в горячей воде (50–60ºC) и использовать по назначению.

Польза: Березовый веник: Помогает при болях в мышцах и суставах;

Оказывает успокаивающее действие;

Очищает кожу от угрей и сыпи, делает ее гладкой и упругой;

Способствует быстрому заживлению ран, порезов и ссадин;

Помогает расширять мелкие бронхи и разжижать мокроту, способствует ее лучшему отхождению;

Улучшает вентиляцию легких, поэтому рекомендован астматикам и курильщикам;

Выводит из организма шлаки, токсины и соли;

Помогает бороться с растяжками. Дубовый веник: Жирную и проблемную кожу очищает, делает матовой и упругой;

Аромат препятствует повышению артериального давления в парной;

Успокаивает нервную систему и позволяет расслабиться;

Обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, поэтому рекомендуется людям, часто страдающим ОРВИ и простудными заболеваниями. Рябиновый веник: укрепляет иммунитет;

стимулирует физическую и умственную активности;

улучшает состояние кожи, кровообращение, обмен веществ;

нормализует давление, вес;

выводит из организма вредные вещества;

борется с атеросклерозом, вирусными заболеваниями.