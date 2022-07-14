Цветки картофеля: чем они полезны и нужно ли их обрывать?

Из некоторых цветков картофеля в пору составлять букеты. Фото: Рудольф Грашин.

Это картофельное поле во время цветения больше похоже на клумбу: крупные цветки бледно-фиолетовой окраски на фоне зелени листьев смотрятся очень эффектно. Именно так пышно цветет картофель сорта Ирбитский, созданный знаменитым уральским селекционером Еленой ШАНИНОЙ. Но прежде всего этот сорт знаменит тем, что дает крупные вкусные картофелины.

Кармен на поле

Пока еще селекционеры не додумались создавать новые сорта картошки исключительно ради цветков. Размеры венчика, окраску выбирает сама природа. Но может когда-нибудь на декоративность картофельных цветков обратят внимание специалисты и целенаправленно станут выводить картошку для клумбы. А пока мы можем выделить сорта с декоративным цветением из обычных.

– Таких сортов немного, но они встречаются, – говорит картофелевод из села Грязновское Богдановичского городского округа Анатолий Киселёв. – Кармен красиво цветет – яркими красными бутонами, красивый цвет у Фламинго, у того же Ирбитского. У меня знакомые из Кировской области, когда его посадили, то и дело слышали от соседей: «Что за цветы вы разводите на картошке?»

У цветков картофеля пять лепестков. Но их расцветка может быть самой разной: белой, сиреневой, розовой, красной, фиолетовой, белой с легкой желтизной. Размеры и расцветка зависят от сортовых характеристик. Но ревнители больших урожаев цветки картофеля не жалуют: считается, что те питательные вещества, что растение тратит на цветение, с большей пользой пригодились бы для получения урожая клубней. Поэтому специально создаются сорта, которые к уборке клубней не успевают зацвести. При этом показатели урожайности и вкусовые характеристики клубней у них весьма высокие. Многие картофелеводы, выращивающие обычные сорта, считают, что цветки надо выщипывать: так растение не будет тратить силы на образование надземных плодов, которые никому не нужны.

– По этому поводу уже немало копий было сломано, – смеется Анатолий Киселёв. – Задаются таким вопросом конечно частники, у которых площади под картошкой невелики. Но были статьи и проводились специально научные исследования: как оказалось, некоторые сорта картофеля действительно положительно отзываются на удаление цветков. Правда, основная масса реагирует на это снижением урожая. Выяснилось, что удаление цветков на многих сортах картофеля провоцирует увеличение количества клубней, но размер их резко уменьшается. В итоге – снижается качество урожая. Так что вмешиваться в ход естественного развития растений у картофеля не стоит. Природа сама все отрегулирует. Например, замечено: в засушливый год многие сорта картофеля (например – уральский Люкс или голландский Коломбо) сами сбрасывают цветки, не давая образовываться на их месте меленьким плодикам.

Но многие травники специально срывают цветки картофеля ради заготовки лекарственного сырья, которое сушат, а потом готовят из него водные и спиртовые настои. Лечебные свойства цветков картофеля известны давно, они помогают бороться с грибковыми заболеваниями кожи, используются при дерматите, ушибах, при воспалении десен и горла, при гастритах и отеках в суставах, останавливают рост бородавок и папиллом. И все благодаря такому веществу, как солонин. Он есть во всех частях этого растения, но особенно много его в цветках. Однако надо не забывать, что солонин – ядовитое вещество и проводить лечение цветками картофеля нужно очень осторожно.

КСТАТИ Чтобы исчезли бородавки или мозоли, нужно прикладывать к ним тампон, смоченный в спиртовом настое на картофельных цветках. Свежесобранными цветками наполняют емкость и заливают ее спиртом, выдерживают 2–3 недели. Заготавливают цветки картофеля для лечебных целей не раньше чем через 6 дней после начала цветения и срывают их в сухую погоду в первой половине дня, когда они полностью раскрыты.

ВАЖНО

Именно до цветения картофеля рекомендуется проводить такое важное агротехническое мероприятие, как окучивание. В процессе окучивания картофеля часто обнаруживаются на растениях болезни и вредители. Так произошло и у нашей читательницы из Режа Валентины Старковой.

– Картофель посадили 9 мая, разные сорта, – рассказывает она. – Довольно хорошо рос, а сейчас верхние листья стали закручиваться краями вверх и подсыхать. Между поврежденными кустами растут пока совершенно здоровые. Жуков и мошек на кустах нет. Что это может быть за болезнь и как спасти урожай?

За консультацией мы обратились к старшему научному сотруднику Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Тамаре Дергилёвой.

– Не видя пораженное растение, точно сказать нельзя, от чего оно пострадало, – говорит специалист. – Это может быть как вирусное поражение, так и грибное. Например, скручивание листьев наблюдается при таком грибном заболевании, как ризоктониоз.

Но в последнее время, по словам Тамары Дергилёвой, так проявляет себя даже фитофтороз, который обычно досаждает картофелеводам в конце лета. Однако в этом году дождей выпало достаточно, и фитофтора вполне может уже сейчас появиться на участках. От грибных болезней нужно проводить обработку картофеля. Из безопасных биопрепаратов для этого многие применяют фунгицид Фитоспорин.

А вот Анатолий Киселёв советует к обработкам биофунгицидами добавить биологический препарат против вредителей растений Фитоверм. Обычно им выживают с картошки колорадских жуков, жука в этом сезоне почти нет, но есть другие непрошенные гости – рассадники болезней.

– Вирусные болезни распространяет картофельная тля, картофельная совка, клопы луговые. Они на одном растении лист куснули, перешли на другое и так заражают весь участок. Все как у человека: один чихнул – все заболели. Поэтому не дожидаясь внешних проявлений болезни, надо загодя обрабатывать растения, в том числе и от вредителей.

И главный совет в этом случае: клубни с поврежденных растений не должны попасть в семена.

По словам жительницы Режа Валентины Старковой у большинства кустов картофеля скрутились листья, такая же проблема и на соседских огородах Фото: Валентина Старкова