Озеленить каменные джунгли

С 12 по 21 августа в Екатеринбурге пройдет IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Все восемь садов, которые будут воссозданы на площади 1905 года после мероприятия, «переедут» во дворы школ и больниц.

У организаторов фестиваля ландшафтного дизайна, который проходит в День города с 2018 года была задумка, чтобы после мероприятия сады не разбирали по частям: покупают в основном лишь отдельные цветы и деревья. В прошлом году отчасти идею удалось реализовать, некоторые растения после выставки нашли свой постоянный дом на аллеях и во дворах Екатеринбурга. В этом году сады продолжат жить в своем первоначальном виде на площадках социально значимых учреждений города.

Во дворе гимназии №8 расположится сквер «Оазис – О, Азия!» – это сад в японском стиле.

– Мы достаточно давно хотели построить японский сад. И в этом году решили попробовать себя в таком масштабном проекте. Очень волновались, так как не являемся профессиональными ландшафтными дизайнерами. Мы несем идею, что сад может построить каждый, – рассказывает участница фестиваля «Атмофест» Екатерина ­Пушкина.

Создатели оазиса используют японские растения, например камею. Также будут и те культуры, которые хорошо себя чувствуют в уральском климате: мох, кувшинки, ирисы, гортензии. Изюминкой проекта станет водоем.

– Была идея взаимодействия стихий – дерева, воды, камня, земли, воздуха, который питают эти растения, – добавляет Екатерина.

– Только огня не хватает….

– Огонь – это сам проект. И огонь в сердцах людей, которые создали этот оазис.

Сотрудники лицея не могут поверить, что осенью на их территории появится необычный сад. В то же время не скрывают волнения, ведь за ним теперь нужно будет ухаживать.

– Но, конечно, мы с этим справимся. Думаю в этом процессе будут участвовать все – дети, учителя, родители. Японский сад будет неким объединяющим фактором. А уроки биологии станут гораздо увлекательнее для учеников, – радостно поделилась заместитель директора по дополнительному образованию гимназии №8 Кристина Сидукова.

Во дворе фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» разобьют сад «Река призрак». Авторы проекта хотели в своем произведении затронуть историю Екатеринбурга.

– Мы искали темы не только на поверхности, но и под землей, что называется. Под нами тоже кипит жизнь, текут реки, плавают рыбы, растут корни деревьев, сталактиты, даже утки живут. Поэтому мы в своей концепции решили обыграть этот момент. Тем более что на выделенной площадке есть специальное место для водоема, – обозначила идею будущего парка дизайнер Екатерина Егорова.

В саду будет представлено около 20 видов растений. Среди них лиственница, рябина, ива, астильба, осока. В саду также расположатся качели-сталактиты и скамьи в виде габиона (плетеные из сетки конструкции, которые заполняют камнями).

На территории фонда – две агробиолаборатории. Поэтому дети уже имеют опыт работы с растениями. Школьники рассматривают сад как дополнительную возможность применения своих знаний на практике и проведения различных исследований.

Дизайнеры говорят, что перенос садов займет около месяца. Сам демонтаж ландшафтных проектов начнется 21 августа. Так что уже в конце сентября все конкурсные сады «отпразднуют новоселье».

– Растениям придется, конечно, покататься, к сожалению. Но на фестивале мы будем их садить не по-настоящему. Сейчас они находятся в питомнике уже в горшках. Мы их не будем вытаскивать из земли, чтобы не создавать дополнительный стресс. У всех растений корни уже подготовлены к «переезду». То есть на фестивале они будут также стоять как сейчас – в садовом центре. А во дворах учреждений мы уже посадим их окончательно, – добавила ландшафтный дизайнер Ольга Новицкая.

Также все дизайнеры, авторы проектов, заявили, что не бросят свои творения – обязательно будут курировать новых владельцев и помогать им в уходе за растениями.