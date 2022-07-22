Одного поля ягоды

Фото: Павел Ворожцов.

Сейчас, в июле, когда самый сезон клубники, можно купить ягоды, доставленные из Краснодарского края, Армении, Турции. Наша, уральская, продается разве что на стихийных рынках, которые организовывают тут и там бабушки-дачницы. Но есть в регионе фермеры-авантюристы, по-другому их не назвать, которые выращивают клубнику в промышленных масштабах. Корреспонденты «ОГ» побывали в ягодном хозяйстве рядом с селом Логиново и выяснили все тонкости сладкого бизнеса.

На поле журналистов встречает одетый в рабочую одежду мужчина. Ноги и руки испачканы в земле. Сейчас тут строят новые теплицы для ягоды, спрашиваем, где владелец клубничных грядок. Оказалось, он перед нами.

Шукюр Алиев ягодами занимается уже много лет: сначала финансировал производство в Краснодарском крае, доставлял и продавал скоропортящийся товар. Пять лет назад решил сам выращивать. Купил недалеко от Екатеринбурга землю, 127 тысяч саженцев клубники, вложил все деньги, что были и… урожая не дождался.

– Первый год мы не собрали ничего. Одно дело продавать ягоду, другое выращивать, тонкостей не знал особо. Почти весь урожай испортили птицы. Убытков было 4 миллиона, делится воспоминаниями Шукюр.

Если выращивать клубнику по «учебнику», то с гектара можно получить до 30 тонн ягод, это при хорошем уходе, но даже если не следить за саженцами, то урожай будет на уровне 10–15 тонн с гектара, но это все в теории. На практике непредсказуемый уральский климат и пернатые воришки вносят свои коррективы. С птицами на полях Шукюр придумал бороться с помощью сорняков. Затянуть три гектара сеткой (как это делают дачники) никаких ресурсов не хватит, на дорогостоящие отпугиватели птиц нет денег. Поэтому, после того как ягоды отцветают, грядки просто перестают пропалывать. С виду клубничное поле больше похоже на разнотравный луг.

От холодов клубнику будут спасать с помощью теплиц. На поле их называют балаганы. Сейчас над новыми грядками ставят дуги, на них натянут укрывной материал, ремонтантные сорта, те, что плодоносят до конца октября, дополнительно укроют еще одним слоем материала. В таких балаганах растения способны пережить заморозки до минус 10 градусов.

Как и положено, саженцы на поле обновляют раз в три-четыре года. Иначе огромные кусты перестают давать крупную ягоду, да и вкус меняется не в лучшую сторону. Рассаду частично покупают новую, частично заготавливают сами. Хранят до нового сезона двумя способами: рассаживают усы (клубника дает новые побеги, выстреливая из старого куста стебель с молодым растением) в небольшие горшки (их еще называют кассетами), когда растение окрепнет и наступает необходимость остановить рост, кассеты отправляют в морозильную камеру. Второй вариант – саженцы сами набираются сил прямо на усах, их срезают и замораживают при температуре до минус 3 градусов. В таких условиях кусты можно хранить три года.

Клубника и после плодоношения нуждается в уходе. Растения необходимо поливать и подкармливать, расход минеральных удобрений (содержащих фосфор, калий, азот и микроэлементы для роста) примерно 25 граммов на квадратный метр, но на этих полях используют органические удобрения.

А вот срезать листья осенью Шукюр не советует. Говорит, что этот способ подходит только для южных регионов, на Среднем Урале лучше оставить все как есть на зиму, и уже весной убрать сухие листья.

Каждую ягоду «знает в лицо»

Сейчас на этом поле растут несколько сортов классической клубники, той, что дает один урожай за сезон, и несколько ремонтантных сортов (плодоносят с июля по октябрь). Среди садоводов-любителей бытует мнение, что «классику» и ремонтантную ягоду вместе выращивать нельзя, переопылится, и все сорта начнут давать один урожай в сезон. Шукюр собственным опытом опровергает это.

– В первый год я посадил шесть рядов «ремки» (ремонтантной клубники. – Прим. ред.), остальное все – классические сорта, плодоносят, как и положено, каждый сорт в свое время, – говорит фермер.

Клубнику лучше снимать с куста в утренние часы, так она лучше хранится. На поле мы приехали в самый разгар рабочего дня, ягода уже была собрана, поэтому то тут, то там вдоль длинных рядов стояли полные ящики. Проходя мимо одного из них, Шукюр одним взглядом определил, какой именно сорт находится в таре. Говорит, за пять лет, что выращивает клубнику, уже хорошо изучил все характеристики растения.

– Мой любимый сорт – это Азия. Она очень сладкая, непривередливая, мало подвержена болезням, очень хорошо переносит транспортировку, в отличие от Джоли (той самой ягоды, которая лежала в ящике. – Прим. ред.). Она чуть перезреет и начинает течь, мы не отправляем такой товар на продажу, только в переработку, – делится Шукюр.

Собирать клубнику лучше всего, когда ягода на три четверти покраснела. Это продукт скоропортящийся, хранить спелые плоды можно не более двух-трех дней в холодильнике, мыть непосредственно перед употреблением. Чтобы запастись клубникой, ее замораживают. Весь непроданный урожай с этого поля тоже пойдет на хранение в морозильную камеру и будет радовать горожан зимой.

Ягодный барон

Кроме клубники на поле выращивают малину, ежевику, жимолость и смородину. С малиной пока не все гладко, это растение-агрессор, которое способно выжить, казалось бы, в любых условиях, не переносит соседство с сорняками.

– Мне сказали, что берешь ветку малины, в землю втыкаешь и она сама растет, а нет, так не получилось! У меня почти гектар малины сейчас не плодоносит, никаких ягод не даст, все будем переделывать и сажать уже в балаганы, – рассказывает аграрий. – Пока два сорта выращиваем, главное требование – чтобы ягода была транспортабельна. Но тут тоже есть тонкости: если поливать перед продажей, ягоды будут тяжелые, можно продать подороже, но такая малина будет водянистая и не вкусная.

Жимолость, такая привычная для Урала, для столицы и других теплых регионов – пока экзотика, говорит фермер. Поэтому, выращенная здесь, она поедет скорее всего на продажу в Москву. Но это пока только проект. Жимолость долго растет, да и косули с зайцами, которые водятся в этих местах, регулярно «подстригают» кусты, как бороться с этими вредителями без ущерба для ягоды и для животных – здесь пока не придумали.

Кушайте на здоровье!

Согласно последним исследованиям, клубника позволяет человеку оставаться дольше в здравом уме и твердой памяти, она замедляет процессы старения мозга. Ежедневное употребление ягод хорошо влияет на кратковременную память, то есть, по сути, клубника – профилактика болезни Альцгеймера. Ягоды неплохо влияют на зрение. Биохимический состав ягод помогает предотвратить появление многих болезней глаз. Клубника хорошо влияет на работу сердца, нервной системы за счет содержания магния, а также это одна из сладких ягод, которая разрешена диабетикам. Высокое содержание клетчатки в клубнике поможет наладить пищеварение и улучшает перистальтику кишечника.

Клубника богата витамином С, в небольшой порции ягод этого вещества содержится больше, чем в апельсине. Правда, витамин сохраняется только в свежей или замороженной клубнике, в варенье и джеме его нет.

Злоупотреблять клубникой все же не стоит, особенно людям, склонным к аллергии. С осторожностью стоит есть ягоду при заболеваниях выделительной системы. Щавелевая и салициловая кислоты способны спровоцировать обострение цистита и пиелонефрита. По этой же причине с осторожностью ее стоит есть при обострении подагры. Людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, обострением гастрита также нужно ограничить потребление ягод. С осторожностью вводить в рацион детям до трех лет.

ФАКТ: Клубника не совсем ягода. Вместе со сливой и шиповником она относится к семейству розоцветных, а их плоды считаются ложными ягодами – многоорешками. Белые семечки на красной мякоти и есть многоорешки.