Курам быть

Такие поправки внесены в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Соответствующий указ подписал президент Владимир ПУТИН. В противоречивой истории с разведением кур на садовых участках поставлена точка.

Ни бе ни му

Новый документ сразу стал для многих садоводов руководством к действию. Яна Гальцова, к примеру, уже обдумывает, каких кур заведет в следующем сезоне. Птицу на своем участке женщина держала буквально с первого дня, как въехала в дом. Говорит, специально для этого купила недвижимость «на земле», а не квартиру.

– Я в нашем саду первая стала разводить кур: несушек и бройлеров, перепелок, уток, индюков. Это было 7 лет назад, потом и соседи подключились. Сначала несушек на сезон взяли, а осенью решили, что в доме жить лучше, чем в квартире, и не стали на зиму уезжать из сада. Из-за кур, можно сказать, остались. Хорошо иметь свои яйцо и мясо, эти продукты вкуснее, чем магазинные, – рассказывает Яна.

Но прошлой осенью ей и соседям пришлось убрать всю птицу. Все началось с жительницы Волгограда Таисии Коверченко. Несколько лет назад сотрудники региональной инспекции по использованию и охране земель оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за содержание кур в саду. Дело в том, что использование земельных участков не по целевому назначению карается по ст. 8.8 Административного кодекса штрафом от 10 000 до 20 000 рублей. Сады – это приусадебные участки, животноводством и птицеводством на них заниматься нельзя. Женщина попыталась доказать, что в ее действиях нет нецелевого использования садовой территории, но Верховный суд в конечном итоге подтвердил правомерность штрафа

«При рассмотрении дела выявлено несоответствие вида использования земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда», – говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном в сентябре прошлого года, и, соответственно, все, кто держит птицу у себя на даче, оказались вне закона.

Проще говоря, в саду можно только отдыхать, выращивать овощи, фрукты и ягоды или содержать пчел – и то с согласия соседей и за двухметровым забором. Сельхозживотным место отведено только на участках, которые относятся к личному подсобному хозяйству.

Куриная война

Чаще всего проверки участков на целевое использование происходили по заявлениям соседей. Они жалуются на запах, шум и другие неудобства, которые им доставляют на даче сельхозживотные. Настоящая междоусобица развернулась в 2019 году в Среднеуральске. Пенсионерка Анастасия Иванова, которая воспитывает внука-инвалида, завела десяток кур, чтобы на завтрак у ребенка были домашние яйца. Соседям это не понравилось.

– От курятника не розами пахнет, вонь стоит ужасная, потом еще петух кричит с 4-х утра. Мы в сад приезжаем, чтобы отдыхать, а не нюхать куриный помет и слушать круглые сутки «кукареку», – рассказала Ольга Астафьева, с чьим участком граничит курятник соседки.

В конечном итоге Анастасия Иванова была вынуждена заплатить штраф за нецелевое использование земли и убрать куриц. Хотя насчет запаха, говорит, вопрос очень спорный.

– В курятнике проходила ежедневная уборка, весь помет я складывала в специальный короб, проливала препаратами для компоста, чтобы запаха не было. Уже и петуха хотела убрать, куры и без него яйца несут стабильно, но соседи потребовали не полумер, а кардинального решения вопроса. Кстати, другие соседи сильно сожалеют о таком решении. Они у нас навоз брали для удобрения грядок, им наши куры не мешали, – рассказывает пенсионерка.

Кролики в законе

Подписанный президентом указ разрешает использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов. Но чтобы обзавестись живностью, необходимо соблюсти ряд условий. К примеру, разводить ее можно лишь на участках, где по градостроительному регламенту разрешено обустраивать курятники. В противном случае необходимо будет получить специальное разрешение.

– Многие держат кур только в летний сезон, по большому счету им курятник не нужен – достаточно небольшого навеса и места для прогулок, что-то капитальное строить нет необходимости, – считает житель СНТ «Березка» Александр Соснин.

Мужчина покупает несушек на лето и выращивает пару десятков бройлеров. Живут они в клетках. Для такой птицы нет необходимости в площадке для прогулок, растет бройлер в среднем до двух месяцев. За лето Александр успевает заготовить мясо на всю зиму, и капитальный курятник ему для этого не нужен.

Еще одним обязательным пунктом для разведения птицы и кроликов на даче является соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Проще говоря, можно выращивать живность для себя, если это не мешает соседям и выполняются все необходимые гигиенические требования.

– Всех содержащихся на участке животных нужно проверять на заразные заболевания. Владелец должен обратиться в местную ветеринарную станцию и поставить животных на учет. Затем в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий проводить вакцинацию. К примеру, кроликов необходимо вакцинировать против геморрагической болезни, птицу – против гриппа. Самое главное, чтобы владельцы участков не теряли благоразумие. Ведь ограничений по количеству содержащихся животных у нас нет. Некоторые дачники могут устроить настоящую ферму, но пока данный нюанс никак не регламентируется, – рассказал старший госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности животных Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Целиков.

Ссылка на закон

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140086?index=0&rangeSize=1