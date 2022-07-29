Королева тени

Самая дорогая хоста в мире – сорт «Второе пришествие». Фото: Полина Зиновьева

На экспозиции коллекционеры представили в общей сложности 300 сортов этого многолетнего растения. Любители флористики смогли полюбоваться как классическими видами, так и редкой новинкой – самой дорогой хостой сорта «Второе пришествие», стоимость которой составляет порядка 50 тысяч рублей.

В тренде

Хосты сегодня находятся на пике популярности у цветоводов. Хотя еще 20 лет назад этот цветок был известен лишь узкому кругу садоводов и флористам, которые использовали листву для букетов. В последние годы хосты – лидеры среди многолетников. Дело в том, что этот цветок обладает незаурядными качествами, которые помогли ему выбиться на вершины садового Олимпа.

– Самое главное, это устойчивая многолетняя культура. Цветок мало подвержен различным заболеваниям. Неприхотлив в уходе и прекрасно переносит уральский климат. Также его огромный плюс в том, что он разнообразен по форме, окраске и размеру. Есть сорта от практически белых до очень темных, по высоте – от десяти сантиметров до метра, что называется – на любой вкус и цвет, – рассказала ведущий инженер участка декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН, куратор коллекции хост Наталья Неуймина.

Хосты требуют регулярного обильного полива. Это влаголюбивое растение. С годами его корневая система разрастается и углубляется, благодаря чему взрослые цветы могут выносить относительно длительные периоды засухи. Также хосты любят тень, особенно это касается крупных сортов с зелеными и голубыми листьями. Не зря это растение в народе называют королевой тени.

Садить и пересаживать хосты специалисты рекомендуют в августе. Весной, когда растения выходят из периода покоя, лучше их не беспокоить. Вообще, эти цветы, особенно пестрые сорта, плохо переносят частые деления. После этого они становятся слабыми. Лучше всего такие процедуры проводить не чаще одного раза в четыре года.

– Цветоводы меня часто спрашивают, можно ли срезать цветоносы. Если мы даем цвести хосте, то растение много энергии тратит на развитие цветка и завязывание семян. Если же цветовод хочет иметь сильную и красивую форму куста, то, наоборот, рекомендуется срезать завязи. Это нисколько не навредит цветку – наоборот, все питательные вещества пойдут в листья. А хосты ценят именно за них, цветки у них, как правило, невзрачные, – добавляет Наталья Неуймина.

Сегодня любители цветов часто выращивают хосты в квартирах. Особенно большим спросом пользуются новые мелкие сорта. Однако, по словам специалистов, растение лучше себя чувствует в открытом грунте, так как ему необходим покой в холодное время года. На зиму хосты укрывать не нужно, советуют эксперты. Достаточно будет обрезать листву и слегка замульчировать почву.

Селекция – дело тонкое

В этом сезоне в моде страйки – полосатые хосты. Сейчас среди них много новых сортов, за которыми цветоводы устраивают настоящую охоту. В коллекции Елены Медведевой из Верхней Сысерти такие уже есть, ведь на ее участке «обитают» около 700 хост. Женщина уже почти семь лет занимается разведением этих цветов.

– Сорт «Второе пришествие», пожалуй, один из моих любимчиков, – признается Елена. – Первый раз я увидела этот сорт на выставке в 2015 году в Москве. Тогда селекционеры его только вывели, и он был еще совсем маленьким, буквально крохотный листочек. Но тогда я уже потеряла покой. Этой хосте не было равных, очень необычный экземпляр. Только спустя четыре года селекционеры начали этот вид продавать. Я сразу же купила и ни дня не пожалела об этом. Хожу – любуюсь, глаз не оторву.

Женщина постоянно посещает различные выставки для того, чтобы пополнять свою коллекцию. Также коллекционер обменивается опытом со многими зарубежными и российскими специалистами. На Урале тоже есть сильные цветоводы, которые занимаются выведением новых сортов хост.

– Пообщавшись с единомышленниками, я подумала, что уже достаточно опытна в цветоводстве, и решила попробовать себя в качестве селекционера. На своем примере скажу, что это очень сложно. Из 100 хост, которые я переопылила, осталось всего около пяти. Всходят-то они хорошо, но вот сохранить их очень трудно, – посетовала Елена Медведева.

Факты Родина хост – Дальний Восток (Россия), Юго-Восточная Азия, Китай и Япония. Свое название цветок получил в честь австрийского ботаника Николая Томаса Хоста. Хоста – это второе название рода, ранее он назывался Функия (Funkia), по имени немецкого ботаника Генриха Христиана Функа.

Хосты в последние годы на пике популярности у цветоводов. Фото: Полина Зиновьева

Хосты неприхотливы в уходе и мало подвержены заболеваниям, уверяют эксперты. Фото: Полина Зиновьева

На выставке было представлено 300 сортов хост. Фото: Полина Зиновьева