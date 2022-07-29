Пятая часть садов не платят за вывоз мусора

Разместить мусорные баки в саду зачастую мешают и существующие нормативы расположения таких объектов вблизи жилых домов. Фото: Алексей Кунилов

Около 200 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) из 1056, расположенных в 34 муниципалитетах на востоке области, а также в пригороде Екатеринбурга, уклоняются от оплаты за вывоз мусора. Это почти пятая часть всех СНТ, с которыми работает данный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В конечном счете – долги за вывоз мусора могут привести многие сады к банкротству.

Но это лишь часть проблемы. По версии коммунальщиков, именно вблизи садов-должников растут в лесах несанкционированные свалки. Как сказано в релизе предприятия, «недавно между садовыми некоммерческими товариществами «Дружба» и «Лесок» недалеко от Екатеринбурга ликвидировали незаконную свалку. Ранее региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» вывез несколько тонн мусора с территорий недалеко от СНТ в Берёзовском городском округе и в Алапаевске. Появление незаконных свалок вблизи садовых товариществ – проблема, которую можно избежать, если бы во всех СНТ было организовано место для сбора отходов».

Не платят за вывоз мусора в большинстве случаев именно те сады, где нет площадок для мусорных баков и не организован вывоз мусора. Казалось бы, абсурд: как можно задолжать за услугу, которая фактически не оказывается. Но с 1 января 2019 года все физические и юридические лица в России обязаны заключать договоры с региональным оператором на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и оплачивать их. И даже если такого договора в наличии нет, он считается заключенным на условиях типового. Отсюда идут начисления и копятся долги, причем немалые. В таких екатеринбургских СНТ, как «Визовец 7/3», «Змеиная горка», «Сад им. Старых Большевиков», «Чусовское», долги за услуги по вывозу мусора превысили уже полмиллиона рублей в каждом.

– Из СНТ «Змеиная горка» мне звонили буквально на прошлой неделе: там нет договора на фактический объем мусора, и все эти годы начисления за вывоз мусора делали по нормативу. Но реально вывоза мусора там никогда не было, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

В «Змеиной горке» в свое время не озаботились устройством контейнерной площадки и теперь вынуждены наверстывать упущенное: работать с юристами, кадастровыми инженерами. Есть надежда, что нормальный сбор мусора там наладят, да еще и за фактическое количество отходов: значительная часть участков в этом СНТ брошена, то есть собственники не появляются и, соответственно, не мусорят. Но есть сады, где в принципе нельзя установить контейнеры для сбора мусора – нет земли. В такую ситуацию попал сад «Визовец 7/3».

– В нашем саду нет общественной земли, где бы можно было организовать контейнерную площадку, – говорит председатель СНТ «Визовец 7/3» Юрий Килин. – В администрации Верх-Исетского района постоянно проходят собрания с участием председателей садоводческих товариществ и там об этой проблеме знают, но ничем помочь не могут, только разводят руками.

В итоге визовским садоводам ежемесячно выставляют счет почти на 80 тысяч рублей за услугу, которую практически не оказывают, что только множит долги.

– Полмиллиона рублей для некоторых СНТ – почти годовой бюджет, погасить такие долги будет очень трудно. «Спецавтобаза» должна пойти как-то навстречу садоводам и пересчитать задолженность. Иначе эти деньги будут взимать через суд, арестуют счет, люди все равно не будут платить, и в итоге все кончится банкротством, – говорит Надежда Локтионова.

Кстати, ЕМУП «Спецавтобаза» с 2019 по 2022 годы взыскало через суд с 62 садовых товариществ за долги по данной услуге более 3,5 миллиона рублей. Зачастую это деньги пенсионеров, которые честно платили свои членские взносы и уж никак не виноваты в том, что на третий год «мусорной реформы» ее никак не удается запустить в коллективных садах.

Иллюстрация: Максим Смагин