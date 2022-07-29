Лунный календарь

Начало августа – подходящее для прополки огорода от сорняков время. Фото: Александр Зайцев

30/07 Новолуние

Один из нежелательных для садовых работ дней в июле. Сегодня лучше воздержаться от сбора урожая или возделывания земли.

31/07 Растущая Луна

В целом день благоприятный, Луна находится в малоплодородном знаке Девы. Растения в этот период нуждаются во влаге. Можно провести прополку грядок, это поможет надолго избавиться от сорняков.

1/08 Растущая Луна

Сегодня хорошо провести любую обрезку деревьев и кустарников. На растущей Луне можно внести минеральные удобрения, если это требуется. Удобрять органикой лучше на убывающей Луне.

02/08 Растущая Луна

Так как Луна все еще находится в созвездии Девы, нужно не забывать, что растения нуждаются в поливе. Самое подходящее время для культивации и прополки.

03/08 Растущая Луна

Луна перешла в средний по плодородности знак – Весы. В этот период рекомендуется заняться укоренением черенков – растения успеют окрепнуть до холодов и развить хорошую корневую систему, чтобы перезимовать без потерь.

04/08 Растущая Луна

Сегодня благоприятный день для уборки семян и корнеплодов на хранение, а также для заготовки цветков лекарственных растений. Кроме того, цветы, срезанные для букетов, хорошо перенесут транспортировку и долго простоят в вазе.

05/08 Растущая Луна

Луна находится во втором по плодородности после Рака знаке – Скорпионе. Тем не менее в этот день пересадка, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных нежелательно, поскольку возможно загнивание корневой системы. Не стоит копать картофель – он будет водянистым.