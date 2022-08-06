Армия слоников наступает

Долгоносики или слоники, несмотря на столь безобидное название, одни самых опасных насекомых-вредителей. Они питаются почти всеми известными видами растений. И больше других они вызывают ужас у садоводов: бороться с армией, поедающей все на своем пути, уж очень сложно, но возможно.

Это на первый взгляд долгоносик – безобидная букашка. Впервые лично у меня под подозрения этот вредитель попал, когда я не получила урожай клубники. Крепкие кустики набрали богатый цвет, который спустя непродолжительное время весь опал. При ближайшем рассмотрении оказалось, что завязи съел жучок с хоботком. Многие с ним сталкивались и, возможно, не обращали внимания, но вот результаты их «труда» не заметить невозможно.

Всего насчитывается около 50 тысяч видов долгоносиков. 5 тысяч живут на территории России и благополучно уничтожают наши урожаи. Самки земляничного и плодового долгоносиков откладывают в бутоны клубники, малины, яблони, сливы, вишни и других растений яйца, в результате чего бутоны сохнут и опадают. Таким образом, каждая самка может испортить за сезон до 100 завязей (а если их много? Для кого мы все это растим?!).

Клубеньковый и свекловичный долгоносики портят корневую и молодую поросль бобовых: фасоль, сою, горох. Причем взрослые особи поедают листья и стебли, а личинки – корни. Самки вредителя отличаются большой плодовитостью и способны отложить не менее трех тысяч яиц за сезон.

Еще один их родственник – капустный скрытнохоботник – уничтожает в меру своих сил капусту, репу и редьку, и все родственные им культуры. Итак, почти у каждого вида садовых растений, даже у любимых хвойников, – свой долгоносый «почитатель». Риск потерять если не весь урожай, то большую его часть, есть точно.

– В правильных условиях у долгоносиков много естественных врагов, – говорит инсектолог Анна Лисицына. – Это всевозможные мелкие птицы, пауки, жужелицы, личинок едят муравьи. Но год от года экосистемный баланс нарушается, и насекомых-вредителей есть почти некому, вот они и плодятся в невероятных количествах.

Увеличивается спрос на сильнодействующую химию, которая помимо целевых врагов травит и всех окружающих, полезных, вредных и даже двуногих хозяев участка. Химию надо применять строго по инструкции, с осторожностью.

Народные же средства хороши, когда популяция вредителей маленькая, поэтому растворы из древесной золы, табачной пыли, горчичного порошка и прочего подобного для растений могут быть и полезны, но долгоносикам существенного вреда не нанесут, максимум доставят некоторые неудобства.

– Ежегодно спрос на препараты от долгоносика увеличивается, – рассказывает консультант садового магазина Алексей Кошнев. - Наиболее эффективные и популярные из них – Фуфанон, Актара, Искра, Алатар, Зубр, Инта-Ц, Биотлин. Большинство из них нельзя использовать во время цветения и перед сбором урожая, обязательно перед применением следует ознакомиться с инструкцией.

В качестве нехимических способов борьбы довольно эффективно использовать соседство с растениями, которые долгоносики не любят из-за резких запахов и места их произрастания и обходят стороной — это базилик, лук, чеснок, лаванда, розмарин, петуния, укроп, петрушка, бархатцы и пижма. Очень полезно осенью рыхлить грядки и глубоко перекапывать, где это возможно, лишая уснувших насекомых нормальной зимовки. Растительные остатки лучше всего сжигать.

Весной самая активная обработка химией должна проходить курсами до цветения. На деревьях зарекомендовало себя применение ловчих колец (к ним взбирающиеся по стволу жуки прилипают), которые продаются в магазинах. Хорошего вам урожая!