Лунный календарь

13/08 Полнолуние
День нейтральный, можно заняться посадкой луковичных, прививкой деревьев и ягодных кустов, заготовкой варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
14/08 Убывающая Луна
Так же, как и накануне, день подходит для запланированных в огороде работ. Можно посеять сидераты на грядки, с которых уже собран урожай.
15/08 Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки. Лучше заняться уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием. Хорошо посвятить время сбору урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур.
16/08 Убывающая Луна
Сегодня день можно посвятить переработке урожая, собранного накануне. Высушенные сегодня овощи и фрукты будут хорошо храниться и их не затронет плесень.
17/08 Убывающая Луна
Рекомендуется провести стрижку деревьев и кустарников, с которых уже собран урожай. Можно посадить луковичные растения, они хорошо укоренятся и в следующем сезоне зацветут.
18/08 Убывающая Луна
Фрукты, ягоды, овощи, а также грибы, снятые в это время, можно законсервировать или засушить. День подходит для создания запасов на зиму.
18/08 Убывающая Луна
Эффективны удаление лишних побегов, а также покос, прополка, культивация, мульчирование. Сегодня можно выделить время на сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
- Опубликовано в №145 от 13.08.2022