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Общество / Дом. Сад. Огород
12 августа 2022, 23:30

Лунный календарь

13/08 Полнолуние

День нейтральный, можно заняться посадкой луковичных, прививкой деревьев и ягодных кустов, заготовкой варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

14/08 Убывающая Луна

Так же, как и накануне, день подходит для запланированных в огороде работ. Можно посеять сидераты на грядки, с которых уже собран урожай.

15/08 Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. Лучше заняться уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием. Хорошо посвятить время сбору урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур.

16/08 Убывающая Луна

Сегодня день можно посвятить переработке урожая, собранного накануне. Высушенные сегодня овощи и фрукты будут хорошо храниться и их не затронет плесень.

17/08 Убывающая Луна

Рекомендуется провести стрижку деревьев и кустарников, с которых уже собран урожай. Можно посадить луковичные растения, они хорошо укоренятся и в следующем сезоне зацветут.

18/08 Убывающая Луна

Фрукты, ягоды, овощи, а также грибы, снятые в это время, можно законсервировать или засушить. День подходит для создания запасов на зиму.

18/08 Убывающая Луна

Эффективны удаление лишних побегов, а также покос, прополка, культивация, мульчирование. Сегодня можно выделить время на сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

  • Опубликовано в №145 от 13.08.2022 
Областная газета Свердловской области
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