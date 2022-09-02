Прогоняем тлю

О том, что тлю разводят на специальных фермах, благодаря Яну Ларри (автору книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали» – прим. ред.) знают и дети, и взрослые…на муравьиных фермах, разумеется. И радуются успехам отнюдь не садоводы и огородники, а только обитатели этих самых ферм. Для остальных тля, пожалуй, самый злостный из всех вредителей.

Хотя и выглядят насекомые безобидно, эдакие микроскопические коровки, которых «доят» муравьи. Трудолюбиво гоняют стада тли на «выпас», где те в свою очередь пьют сок из листьев, почек и бутонов. Это вызывает задержку роста растений и ослабляет побеги. Кроме того, тля переносит опасные для культур вирусы.

Внешне нашествие тли проявляется скрученными листиками на верхушках молодых побегов. Побеги от выделяемого насекомыми яда останавливаются в росте. Сладкие выделения (естественные отправления) загрязняют листовую поверхность, нарушают нормальную жизнедеятельность растений.

Тлю едят божьи коровки, журчалки, златоглазки, жужелицы и хищные клопы – увы, но даже на их совместные усилия рассчитывать не приходится. Поэтому берем ситуацию в свои руки. Самое простое и быстрое средство – пойти в магазин и купить любой инсектицид, опасный для тлей: Фитоверм, Танрек, Биотлин, Актара, Алиот, Алатар, Инта-вир, Конфидор, Золотая Искра, Фуфанон-нова и многие другие. Как правило, хватает одной обработки, чтобы уничтожить уже существующие колонии.

Но все же лучше предотвратить появление и распространение вредителя. Это можно сделать с помощью посадки по соседству растений, которые тля старается избегать – бархатцы, мята, базилик, лук, чеснок, фенхель, кинза, горчица, базилик, лаванда и розмарин.

– Вокруг кустов и деревьев уже много лет сажу бархатцы, они очень красиво цветут, как будто огненный венок. Тля их запах не любит и на огороженные таким образом растения не селится,- рассказывает садовод Лариса Каплинская.

Чаще всего тлю переносят муравьи, им нужен сладкий сироп, который дают насекомые, питаясь соком растения. Поэтому муравьи будут беспрестанно доставлять «пастись» на молодые листочки все новых и новых «коровок». И, как настоящие пастухи, будут защищать свое стадо от всех врагов. Поэтому наша задача – разлучить их, предотвратить доступ муравьев к тле. От муравьев эффективны ловушки на стволах деревьев.

Но самый удобный способ борьбы – добиться того, чтобы с врагом справился кто-то другой. Здесь на помощь придут другие насекомые. Чтобы привлечь их, в саду надо посадить морковь, петрушку, укроп и другие пахучие травы. Кустики маргариток тоже придут на помощь, хотя и косвенно. Розовые цветочки привлекут журчалок, а личинки этих мух с удовольствием уничтожат колонию тли. Пригласив на дачу журчалок, не прогадаете.