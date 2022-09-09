Виноград дари

В этом году Виктор Молчанов планирует собрать не менее 12 ведер винограда. Фото: Виктор Андреев.

Виноград – культура для нашей полосы рискованного земледелия все же несвойственная. Ягодам нужно много солнца и тепла летом, чтобы они налились и были вкусные, и настоящие танцы с бубном зимой, чтобы лоза не вымерзла. Так думают многие садоводы, и я в том числе. Но существуют у нас экспериментаторы, которые не думают, а делают.

В редакцию позвонил наш добрый друг Виктор Андреев, член совета ветеранов Орджоникидзевского района и заядлый садовод. Говорит: «У нас в саду зреет виноград! И не у одного дачника, а сразу у нескольких. Приезжайте, проведу экскурсию». Пропустить сбор урожая я не смогла и поехала в гости к виноградарям.

На участке у Виктора Федоровича Молчанова идеальный порядок, грядки без сорняков, растения подвязаны, пострижены, помидоры зреют прямо в открытом грунте. Хозяин участка приглашает нас в теплицу, где в первую очередь в глаза бросаются огурцы, которые мощными плетями затянули все пространство, от этого в стеклянном помещении создается полумрак. Приглядываюсь, огурцы, конечно, никуда не делись, но их всего несколько кустиков. Все остальное – виноградная лоза, которая хорошо прячет под листьями увесистые кисти винограда.

– Я такой немножко повернутый (неординарный, – поправляет Виктор Андреев), у меня орешник есть, много чего выращивал – огурцы, дыни, арбузы, но все это неинтересно. Вот лет 15 назад в голову пришло: а почему бы не попробовать вырастить виноград? Не потому, что ягоды нужны, их в магазин пошел – килограмм купил и наелся, а вот просто захотелось самому вырастить, – начал свой рассказ Виктор Молчанов.

На первых порах Виктор Федорович принялся перебирать сорта. Искал подходящие для нашего климата. Пытался выращивать «Изабеллу», «Алешенькин дар», «Венгерскую голубку», «Лидию», то есть сладкие южные сорта. Но, говорит, они либо вымерзали, либо урожай был совсем не богатый. Не помогала даже теплица. Пока не нашел своего фаворита:

– Сейчас у меня уже лет 10 растет сорт «Тимур». Я черенок выписывал из Челябинска, мне прислали, и он хорошо себя показал. Ягоды сладкие, их много, и главное – он киш-мишного типа, без косточек. Урожая хватает всем: и мне на вино, и жене на заморозку, она полную морозилку забивает. Потом этот виноград в каши добавляем, компоты зимой варим. И, конечно, всех соседей угощаю, особенно ребятишек, они уже знают, когда у меня сбор урожая, приходят в гости, – делится Виктор Федорович.

Сорт «Тимур» считается ранним и урожайным. По словам садовода, обычно он снимает не менее 10 ведер ягод. В небольшой теплице (примерно два на три метра) растет всего один куст. За 10 лет лоза сильно разрослась, так что ветками летом оплетает все свободное пространство. Такая плантация, говорит Виктор Федорович, требует внимания и частой обрезки.

– По моим наблюдениям, за сутки в жаркую погоду ветки дают прирост по 10 сантиметров. А раз у нас не так солнечно, как на юге, то приходится лишние обрезать, листья тоже частично убираю, чтобы они несильно затеняли ягоды, – рассказал хозяин виноградника.

После небольшого рассказа про виноград сорта «Тимур» Виктор Федорович приглашает пройти нас еще в одну теплицу. Там у него… тоже виноград, но более поздний сорт «Памяти Домбковской».

По словам виноградаря-любителя, в выращивании солнечной ягоды на Среднем Урале самое главное грамотно укрыть растение на зиму. После сбора урожая необходимо дождаться листопада, после него провести обрезку. Виктор Федорович оставляет на каждой большой ветке по 2–3 небольших полуодресневевших побега. Именно они в следующем году станут «фундаментом» для урожая. С первыми серьезными заморозками, когда на земле встает ледяная корка примерно в сантиметр, всю лозу необходимо пригнуть и укрыть – сначала нетканым материалом, а затем толстым слоем листвы.

Болезням и вредителям виноград на Урале не подвержен. На ягоды нападают разве что дрозды, но в теплицу им не попасть, и осы.

– Никаких вредителей нет, я так думаю, они не понимают, что у нас на Среднем Урале может расти виноград (смеется). Вот осы пакостят, не сколько съедают, сколько надкусывают, 2–3 ягодки испортят – и все, гроздь пропадает из-за них, – сетует Виктор Молчанов. – Поэтому приходится вести борьбу с осами.

Своей страстью к выращиванию нетипичной для Среднего Урала культуры Виктор Молчанов «заразил» и соседку. Поделился с ней черенком, теперь и она выращивает у себя солнечную ягоду.

После разговора с любителем садовых экспериментов Виктором Молчановым его сосед Виктор Андреев ведет меня дальше по саду. По дороге рассказывает, что только недавно заметил еще одну лозу, раньше и внимания не обращал на пышную зеленую арку. И действительно, через пару домов у низенькой калитки высится шикарный куст, в ворохе листьев обнаруживаю кисти винограда. Пока хозяин не вышел, пробую ягодку – еще незрелая.

Еще один виноградарь-любитель в этом саду – Владимир Михайлович Девятых – с удовольствием делится опытом выращивания южной культуры в суровых условиях. Сразу оговаривается, что название сорта ему неизвестно, возможно, Изабелла.

– Я приехал к сыну в гости, у него дом в Шабрах (поселок Шабровский, входит в состав Екатеринбурга –Прим. ред.). Увидел ящики с виноградом, спрашиваю – откуда? Он говорит: пойдем, папа, покажу. Я захожу, а у него вдоль веранды виноград растет. Попросил отросточек. Говорю: неужели вот так все просто? – рассказывает историю появления винограда на участке Владимир Девятых.

Растет виноград у Девятых на улице, урожай дает не слишком богатый – собирают ведра полтора. Хватает полакомиться и родителям, и детям, и внукам, и им самим. На зиму лозу укрывают нетканым материалом, прямо на металлической арке.

– А вы попробуйте снять эту лозу с опоры! Это невозможно. Она такая густая и мощная. Поэтому заматываем плотно на зиму укрывным материалом, и нормально переносит морозы. В один год вымерз у нас этот виноград – видимо, ветром укрытие сдуло, но потом от корня снова пошли ветки, и растет уже 11 лет, – рассказывает Владимир Михайлович.

Урожай обычно снимают в середине сентября, но приходится следить за прогнозом погоды, чтобы серьезные заморозки не испортили ягоду.

После экскурсии по коллективному саду под Верхней Пышмой на мгновение показалось, что побывала в Краснодарском крае, где виноград растет в каждом дворе. Тем не менее эта культура для наших широт – пока экзотика, хотя и выращивать ее не сложнее томатов. Та же теплица, та же необходимость в пасынковании, разве что помидоры на зиму не надо укрывать.

Кроме любителей, которые ставят на своих участках эксперименты, в Екатеринбурге есть и признанный эксперт в виноградарстве – Юрий Новиков. В своей огромной теплице в несколько соток он выращивает более 100 сортов винограда. Занимается этим аграрий уже больше 30 лет.

– На улице виноград на Среднем Урале растет не очень хорошо. Можно посадить с южной стороны дома, чтобы с севера лоза была защищена зданием, а весеннее солнце пригревало ее в первую очередь, но сортов для открытого грунта немного, и чаще всего в плохое, холодное лето они не вызревают, – рассказал Юрий Новиков.

В его теплице, которая отапливается, виноград созревает очень рано, первые гроздья снимают в начале июля. К концу лета уже практически нет ягод – все давно собрали. Юрий Новиков, который всю жизнь занимался выращиванием плодовых и ягодных саженцев яблонь, малины, абрикосов (да, и на Среднем Урале они созревают прекрасно), каждый куст винограда оценивает с точки зрения перспективности сорта для выращивания в суровом климате.

– Скоро вся среднерусская равнина покроется виноградниками, появятся они и на Урале, – убежденно говорит Юрий Новиков.