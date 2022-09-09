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9 сентября 2022, 23:36

Повилика повелевает

У повилики нет корней, она растет, цепляясь за другие культуры. Фото: wordpress.org / CC BY-SA 2.0

У повилики нет корней, она растет, цепляясь за другие культуры. Фото: wordpress.org / CC BY-SA 2.0

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на территории Красноуфимского района крайне вредоносное растение – повилику рода Cuscuta spp. Ее идентифицировали агрономы, исследовав образец растения, предоставленный государственным инспектором Управления.

– Сейчас у нас осуществляется борьба с этим сорным растением. В участках его обнаружения введена карантинная зона. Все сорняки, которые поражены повиликой, скосят, чтобы не допустить созревание семян-вредителей, также будет произведена обработка гербицидами, – заявили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Как пояснили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора, на наши участки опасный карантинный сорняк проникает именно с семенами культурных растений. В прошлом году агрономы при проверке ввозимого в регион посевного и посадочного материала 17 раз обнаруживали семена повилики.

Особенно велика опасность занести этот карантинный сорняк к себе на участок при покупке непроверенного семенного материала. Семена у повилики мелкие, величиной 1–2 миллиметра, шаровидной неправильной формы. Например, в семенах моркови их практически невозможно заметить. При посеве они взойдут вместе с культурными растениями.

Выглядит повилика как растение с тонкими желтыми или светло-зелеными нитями, которые опутывают стебли других растений и не дают им развиваться. Это опасный представитель карантинных сорняков, является паразитом покрытосеменных растений.

Поражает повилика сорные, дикорастущие, садово-декоративные и хозяйственно ценные растения (сахарную свеклу, картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, виноград, овес, бахчевые) – одним словом, все, что попадается на ее пути.

Также повилика является переносчиком ряда вирусных заболеваний. Семена очень живучи и могут прорасти, пролежав в земле более пяти лет, и даже после прохождения через пищеварительный тракт животных.

Повилика маскирует свои семена под семена культурных растений, поэтому человек собственными руками может весной высеять ее в свой огород вместе с культурными растениями. На сегодняшний день выявлено свыше 250 видов повилики, из которых более 30 встречаются в средней полосе России, Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас это растение добралось и до Свердловской области.

Пока встречаются единичные случаи произрастания, но садоводам, говорят в Россельхознадзоре, необходимо следить за посадками. В случае обнаружения повилику рекомендуется сжигать вместе с растением-донором, чтобы не допустить распространения захватчика на участке.

  • Опубликовано в №165 от 10.09.2022 
Областная газета Свердловской области
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