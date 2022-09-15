Королева уходит на покой

Первые заморозки не страшны для «королевы сада». Фото: Павел Ворожцов

Розы для нашего региона достаточно редкий цветок. Нет, купить саженцы весной не проблема, продаются на любой вкус и кошелек. Но добиться пышного цветения, а самое главное – сохранить куст до следующего сезона удается немногим. Разберем со специалистами самые распространенные ошибки агротехники.

Первые заморозки уже прошлись по нашим огородам и клумбам. Самые нежные, к примеру георгины, «свесили головы», но для розы прошедшее понижение температуры нестрашно. Поэтому сейчас нет необходимости срочно обрезать побеги и накрывать кусты.

– Сейчас слишком тепло для осенней обрезки, можно спровоцировать образование новых побегов, а в этом нет необходимости. Я обрезаю розы в зависимости от прогноза погоды, но чаще всего в конце сентября – начале октября, и ничего страшного, если пролетает снег, – рассказала биолог и увлеченный цветовод Ольга Игошина.

Тем не менее готовить кусты к зимовке надо уже сейчас. Примерно с середины сентября, советует специалист, побеги необходимо пригнуть к земле. Для связывания веток лучше использовать синтетическую веревку, поскольку шпагат из натуральных волокон «натянет» влаги и может загнить.

Важно, чтобы ветки плетистых роз располагались не на земле, а на помосте. Стелить пленку – не лучший вариант: весной она станет хорошей основой для сбора воды, и в конечном итоге куст может погибнуть. Поэтому под побеги лучше подложить пенопласт либо несколько пластиковых бутылок (или доски).

На зиму розы надо окучить, но делать это в сырую погоду, даже сухой смесью, бессмысленно. Подсыпать грунт к кустарнику можно только в случае погожей осени с легким морозцем, когда почва на участке сухая. Важен и состав смеси для окучивания – стоит исключить опилки (они гниют), чистый песок и торф сильно слеживаются и набирают влагу. Лучший вариант – сухая рыхлая смесь из вызревшего компоста с песком и торфом.

Опавшая листва не подходит для осеннего окучивания: с огромной долей вероятности она станет источником инфекции. Оставлять на кустах роз даже здоровую на вид листву категорически нельзя, так как в зелени перед укрытием могут активизироваться инфекционные процессы.

Укрывать розы можно после установления минусовых температур. На Среднем Урале это примерно середина октября. Нужно дождаться сухой погоды, соорудить укрытие с помощью, например, дуг либо пластиковых ящиков, сверху можно использовать нетканый плотный материал.

– Заматывать пленкой нельзя, под таким укрытием не будет вентиляции, и в конечном итоге куст может выпреть. Металлические ведра и баки будут сильно остывать, это тоже очень плохо. Зимой желательно подсыпать снег к укрытым кустам, – говорит Ольга Игошина.

И самое главное, нельзя спешить весной. Открывать розы надо постепенно, первое время кусты притеняют от яркого весеннего солнца, чтобы не началось преждевременное бурное пробуждение почек.

Опубликовано в №169 от 16.09.2022