Осенний марафон весенней красоты

Крокусы зацветают весной самыми первыми, едва сходит снег, по этому многие их называют подснежниками. Фото: Алексей Кунилов

Теплый сентябрь в этом году нам дает время на то, чтобы подготовить клумбы к предстоящему сезону. К тому же посадка и посев цветов под зиму позволит сэкономить «горячее» весеннее время. Сейчас нужно составить список и быстро его реализовать.

Луковичные: мускари, крокусы, пролески, пушкинии, тюльпаны, нарциссы, рябчики и лилии садят именно осенью. Определить в землю луковки надо в самое ближайшее время, ведь посадочному материалу еще предстоит укорениться до промерзания почвы. В противном случае они могут просто сгнить или стать кормом для грызунов. Но при этом цветы не должны тронуться в рост, иначе молодые побеги погибнут при первых же заморозках. Поэтому сейчас, пока стоит хорошая погода, – самое время.

Посадочный материал необходимо осмотреть на предмет целостности и здоровья. Если высадить вместе со здоровыми хотя бы одну больную луковицу, можно не только загубить все посадки, но и заразить почву. Перед посадкой луковички нужно около получаса подержать в слабом растворе марганцовки или любого другого препарата для обеззараживания. Садить следует на глубину примерно 3 высоты луковицы. Грунт можно заправить комплексным минеральным удобрением или зрелой органикой (вносить под посадки свежий навоз нельзя – «сгорит»). Луковичные имеют свойство разрастаться, поэтому каждому экземпляру необходим запас места. Посадки лучше всего укрыть сухой листвой, лапником или соломой.

Хорошо в это время перенесут деление кусты-многолетники. Пионы, морозники, флоксы, рудбекии, ирисы, хосты, астильбы, примулы, астры, люпины и другие. Если вы давно хотели определить ваши кусты на новое место или сейчас приобрели в магазине саженцы, то можно это сделать прямо сейчас. Некоторые особенно капризные культуры в первую весну после такой процедуры могут не зацвести.

– Для многолетников пересадка, конечно, большой стресс, поэтому они могут в следующем сезоне не порадовать цветением, но потом наберут сил и зацветут. Не надо сразу выкапывать куст и думать, что он плохой, просто стоит подождать, – говорит ландшафтный дизайнер Наталья Абросимова.

Также под зиму можно высевать семена различных цветов – как многолетних, так и однолетних. Такой метод практикуют для тех растений, чьим семенам идет на пользу холодовая стратификация. По весне они всходят раньше, а рассада получается более крепкой и закаленной. Это незабудка, аквилегия, гайлардия, люпин, космея, календула, васильки, эшшольция, алиссум, дельфиниум, пиретрум, гибридная гвоздика, адонис, кларкия, годеция, нигелла, лаватера, флокс Друммонда, тысячелистник, нивяник.

Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5–1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см. Сеять под зиму нужно после того, как установятся стабильно низкие, но не минусовые температуры, то есть когда потепления уже однозначно не прогнозируется. Семена не должны прорасти еще осенью, иначе растения погибнут.