Фото: Алексей Кунилов

29 сентября (в среду) в 13:00 в Областной газете пройдет Прямая линия.

На вопросы читателей ответит проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный работник агропромышленного комплекса России Михаил Юрьевич КАРПУХИН.

Наш эксперт ответит на все вопросы, касающиеся ведения земледелия в условиях сурового климата Среднего Урала.

Задать вопросы Михаилу Карпухину можно по телефонам: 8 800 30–20–455 (звонок по России бесплатный) или 8 (343) 355 37 50.