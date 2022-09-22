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22 сентября 2022, 23:38

Прямая линия

агропромышленная выставка Уральского федерального округа

Фото: Алексей Кунилов

29 сентября (в среду) в 13:00 в Областной газете пройдет Прямая линия.

На вопросы читателей ответит проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный работник агропромышленного комплекса России Михаил Юрьевич КАРПУХИН.

Наш эксперт ответит на все вопросы, касающиеся ведения земледелия в условиях сурового климата Среднего Урала.

Задать вопросы Михаилу Карпухину можно по телефонам: 8 800 30–20–455 (звонок по России бесплатный) или 8 (343) 355 37 50.

  • Опубликовано в №174 от 23.09.2022 
Областная газета Свердловской области
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