Раскудахтались тут

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Производители мяса опасаются, что птица, которая содержится в частных подворьях, станет источником распространения птичьего гриппа. Вирус может попасть на предприятия, а это уже приведет к сокращению промышленного поголовья. Таким образом Росптицесоюз отреагировал на принятие в июле закона, который разрешает держать кур на садовых участках.

В начале сентября Российский птицеводческий союз направил в адрес заместителя директора департамента ветеринарии Минсельхоза России письмо с предложениями поправок в статью закона «О ветеринарии».

«В условиях отсутствия вакцинации поголовье всех категорий предприятий является на 100 процентов восприимчивым к вирусу гриппа птиц. Соблюдение ветеринарно-санитарных правил и высокий уровень биозащиты в птицеводческих хозяйствах не могут в полной мере предотвратить занос вируса гриппа и возникновение вспышки болезни, не исключается перенос вируса воздушным путем, проникновение инфицированных грызунов и мелких диких животных, насекомых или попадания инфицированных фекальных масс при пролете птицы над территорией хозяйств», – говорится в письме Росптицесоюза.

И действительно, бывший сотрудник одной из свердловских птицефабрик на условиях анонимности сообщил, что работникам запрещалось содержать у себя дома птицу в целях безопасности предприятия, а у местного населения, чьи дома были расположены в пятикилометровой зоне, одно время выкупали кур.

– Перед работой мы проходили обязательные процедуры, мылись, переодевались, на проходной стоит антисептический коврик, в каждый птичник, в каждый цех зайти можно только после обработки ног и рук. Тем не менее вирусы иногда проскальзывали, а это уже поголовье страдало, карантины вводить приходилось, но птичьего гриппа у нас не было ни разу, – рассказал бывший работник птицефабрики.

Закон, разрешающий содержать домашнюю птицу и кроликов для личных нужд на дачных участках, Владимир Путин подписал в июле этого года. «ОГ» подробно писала об этом (материал «Курам быть» от 25.07.2022 г.). В документе четко сказано, что при разведении птиц владельцы участков обязаны соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемические нормы.

– Всех содержащихся на участке животных нужно проверять на заразные заболевания. Владелец должен обратиться в местную ветеринарную станцию и поставить животных на учет. Затем, в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, проводить вакцинацию, – напоминает старший госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности животных Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Целиков.

Куры, гуси, утки и индейки должны содержаться в закрытых помещениях, хозяин должен как минимум иметь специальную одежду и обувь для ухода за хозяйством, и главное, не допускать контакта с дикими птицами. Если с первыми двумя пунктами справиться несложно, то закрыть участок от летающей угрозы практически невозможно, поделилась опытный птицевод Ольга Бабушкина.

– У меня бройлеры, то есть та птица, которая идет на мясо, сидит в клетках, а вот с несушками сложнее, у них есть выгул, это огороженная площадка, сверху пришлось затянуть сеткой. Но сетка над выгулом появилась из-за того, что хищные птицы охотятся на молодок или цыплят, вот когда у меня украли половину выводка, тогда мы и натянули сетку, а потом уже поняли, что и от воробьев, и других мелких птичек помогает, они корм прилетают клевать, но и заразу же могут занести,- говорит Ольга Бабушкина.

Соблюдение ветеринарных правил чаще всего остается на совести хозяина птицы. Практика показывает, что ветврачи просто не могут дойти до каждого дачника, который на сезон завел себе несколько кур. А владельцы поголовья не торопятся заявлять о себе и своих питомцах.

– На дачу мы с семьей приезжаем в апреле, и в квартиру возвращаемся только в октябре. В начале сезона всегда покупаем 3–5 курочек, все лето у нас есть яйца, для нас этого достаточно. Осенью отдаем птицу знакомым, которые живут в частном доме, у них есть теплый сарай. Конечно, мы никуда не сообщаем, что завели кур, у нас же по объемам не птицефабрика, – рассказал житель СНТ «Березка» Игорь Волков.

По мнению специалистов, чаще всего вспышки птичьего гриппа случаются в частных хозяйствах. При этом многие хозяева даже не обращаются к ветврачам, чтобы определить, чем заболела курица и почему поголовье резко сокращается.

– Пару лет назад осенью куры «загрустили», сначала одна стала неактивной, нахохлилась, сидела на полу, а не на шесте, как обычно, часа через три зашла в курятник – уже три таких. Конечно, я их срочно изолировала от остальных, но ситуацию это не спасло, все 10 погибли в конечном итоге. Пыталась лечить по Интернету, у нас в деревне нет ветеринара, да и куда я кур этих повезу без машины? Потом курятник обработали, побелили, зиму пустой простоял, проморозился, весной снова завели кур. С ними уже все нормально было. У соседей тоже птица погибла, кто от кого заразился – не знаем, – рассказала жительница Свердловской области Анфиса Валежанина.

Но рядом с населенным пунктом, где живет Анфиса Валежанина, птицефабрик нет. А вот в случае соседства с большим хозяйством и подтверждением случаев птичьего гриппа в частном подворье в радиусе пяти километров объявляется карантин и предприятие обязано остановить работу.

К тому же в случае попадания вируса в племенное хозяйство можно потерять линии прародителей и остаться вовсе без яиц и куриного мяса.

Поэтому Росптицесоюз предлагает сделать вакцинацию поголовья птицеводческих хозяйств обязательной. Грипп – заболевание высокопатогенное, распространяется молниеносно и достаточно широко. В случае заражения пострадают не только пять курочек, которых на сезон завел садовод, но и птицефабрики. Поэтому появление вируса лучше предупредить, считают производители мяса и яйца. Кроме того, Российский птицеводческий союз предлагает производить выплаты всем птицеводческим хозяйствам, независимо от формы собственности, которые пострадали от птичьего гриппа и планируют восстанавливать поголовье. Стоимость изъятой птицы будут определять региональные исполнительные органы.

ВАЖНО По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа на птицефабриках и 46 вспышек — в личных хозяйствах.