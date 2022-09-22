мышиная возня

С наступлением похолодания грызуны начинают искать себе теплое место для зимовки. Дачные домики, в которых хозяева нередко хранят урожай, превращаются в мышиное общежитие да еще и с бесплатной столовой. Чтобы не допустить захвата территории серыми прохвостами, нужно хорошо подготовиться.

Самое простое – поставить трехлитровую банку с приманкой. Это могут быть кусочек хлеба, смазанный маслом, любые семена, в общем, все, что привлечет грызунов. Снаружи банку можно обмотать веревкой и поставить под небольшим углом, чтобы мышам было проще попасть в ловушку. Этот способ подходит только тем, кто посещает зимой свой садовый домик, потому что необходимо убирать из банки грызунов.

Мышь или крыса не смогут оттолкнуться от скользкой стеклянной поверхности и выпрыгнуть через горлышко. Прежде чем поднимать банку с пойманным зверьком, обязательно нужно закрыть крышку. Грызуны хорошо прыгают вверх и могут сбежать из вертикально стоящей банки.

Специальный клей, который наносится на любую поверхность – один из самых эффективных методов борьбы с грызунами, но совсем не гуманный. К тому же собака хозяина домика или другой питомец может «вляпаться» в клей и пострадать.

Самый безопасный способ избавиться от мышей не только в доме, но и защитить от них растения в саду – использовать травы. Пижма обладает сильным запахом, который очень не любят грызуны. Если разложить пучки из 3–5 веточек этого растения в нужных местах, например, рядом с продуктами, где лучше не использовать яды, мыши и крысы надолго покинут дом.

Еще грызуны очень не любят золу, потому что она содержит щелочь и сильно разъедает лапки, а попадая в пищевод нарушает работу всего организма. Для борьбы с грызунами нужно посыпать золой полы подпола и погреба из расчета одно ведро на 5–10 кв. метров. Единственный недостаток метода в том, что животные разносят мелкие частицы золы по всему дому, и вам придется постоянно убирать.

Один из самых популярных и удобных методов борьбы с крысами и мышами – применение ядов. По сравнению с народными средствами, они всегда дают хороший результат в кратчайшие сроки.

– Один год нас одолели крысы, жили в сарае, в курятнике, на трубе скважины, потому что зимой включаем обогревающий кабель и грызунам там комфортно. Купили в итоге «конфетки» в магазине. Это отрава действует не мгновенно, она упакована порциями, выглядит как конфеты. Разложили везде, где встречали крыс, на следующий день все «конфетки» пропали, процедуру пришлось повторять несколько раз, пока приманка не стала оставаться и крысы пропали, – поделилась опытом жительница Среднеуральска Галина Степанова.

По словам специалистов, такие препараты сделаны на основе антикоагулянтов, которые действуют пролонгированно и не вызывают настороженности у грызунов.

– После употребления летальной дозы яда у крыс резко снижается свертываемость крови. В результате этого любое внутреннее или внешнее повреждение зверька приводит к внутреннему кровотечению и гибели, – рассказал принцип действия препаратов консультант магазина для садоводов Игорь Ляшков.

Защитить растения от мышей можно с помощью мази Вишневского. Препаратом нужно смазать ткань и разложить рядом с деревьями, кора которых часто становится добычей для грызунов, либо разбавить мазь в горячей воде и пролить этим раствором посадки. Такой «коктейль» отпугнет мышей от луковичных.

Хорошо отпугивает грызунов эфирное масло мяты. Его можно добавлять при мытье полов или смочить ткань и разместить в подвале или в домике, который будет стоять пустым всю зиму.

В борьбе с грызунами лучше всего использовать несколько методов сразу, какой-то из них да и сработает. Потому как мыши, а тем более крысы – животные осторожные и хитрые.