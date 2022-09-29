Закрыли сезон

Михаил Карпухин два часа отвечал на вопросы читателей Фото: Павел Ворожцов

На этой неделе проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный работник агропромышленного комплекса России Михаил КАРПУХИН принял участие в прямой линии, которая прошла в редакции «ОГ». Аграрий с большим стажем и фундаментальными знаниями в области земледелия и растениеводства два часа отвечал на вопросы наших читателей. Свердловчан интересовало, как бороться с вредителями, какие сорта картофеля самые лучшие, почему в этом году второй хлеб такой неурожайный, когда собирать яблоки и какая малина самая вкусная. Разговор получился насыщенный, поэтому сегодня приводим только часть вопросов и ответов, остальные читайте в следующем выпуске рубрики «Дом. Сад. Огород».

– Не могу не спросить по поводу погоды. Снег лег на покрытые листьями деревья, поломало много веток. Почему такая ситуация сложилась в природе? Снег рано выпал или деревья «не подготовились» к зиме?

– Я как ученый могу вам сказать, следующее: не рано выпал снег. Просто растения, в связи с тем, что сначала был холодный период весной и в начале лета, развивались медленно. Все затянулось почти на месяц, а потом пришла резкая жара и засуха.

Для сброса листвы растению нужно, чтобы древесина успела созреть. Растения не успели приспособиться – погодные условия не дали им. Резко выпал снег. В пятницу еще стояла жара 20–26 градусов, а в понедельник снег и минус 2.

Алла Гульянова (Кировград):

– Сейчас очень нас погода подвела, не успели многое сделать на огороде: урожай собрать, деревья подрезать, у меня есть слива такая мелкая, не знаю сорт, мне ее из другого региона привозили, как правильно ее вырезать сейчас?

– Я думаю, что вы речь ведете не просто о сливе, а о тёрне, это такие небольшие синенькие ягодки. Сейчас прошли первые заморозки, он после них будет более сладким, и сейчас надо все убрать. Кто не успел что-то убрать, конечно, уже нужно этим заняться. Единственное, что не стоит переживать сильно, допустим, если не убраны морковь или капуста, например. Еще пока не такие морозы, чтобы погубить урожай. Надо просто сосредоточиться на том, что нужно.

Обрезку тоже можно сейчас провести, убрать поросль, подрезать кустарники. Единственное, обрезку плодовых деревьев я бы не рекомендовал, потому что зимы у нас достаточно жесткие, а значит, обрезать лучше всего начинать с весны – я имею в виду формирующую обрезку, которая необходима для формирования кроны.

Можно внести под деревья фосфорно-калийные удобрения. Это сульфат калия, двойной суперфосфат, например. Удобрения вносятся по периметру кроны дерева, можно сделать небольшие углубления и туда засыпать. Они хороши для вызревания древесины и для перезимовки. Азотные удобрения, конечно, нельзя вносить.

Сильных морозов еще не было, все пока живет. На следующей неделе будет плюс 8 градусов, идет потепление, а за это время все можно успеть сделать. Очень рекомендую провести влагозарядковый полив. Это очень полезно, если не хватает влажности в прикорневом слое почвы.

Светлана Банникова (Буланаш):

– Вы не проводите никакого обучения для садоводов?

– У нас при университете были просто лекции по садоводству, потом в 2008 году мы открыли уральскую школу садоводов и огородников. К нам приходят люди со всей области. Некоторые даже с Ирбитского района в пять утра выезжают, чтобы в 11:00 быть на занятиях. Встречи проводят разные специалисты по разным культурам, по разным направлениям, очень интересно. Это для слушателей бесплатно. Из-за пандемии мы два года не проводили школу, в этом году возобновим. Занятия начнутся в конце октября. Расписание опубликуем в том числе и в «Областной газете».

Нина Шевелева (Екатеринбург):

– У меня родители хотят выращивать арахис, но я им и говорю, что у нас слишком холодно для него. Что-то можно сделать, чтобы мечту мамы исполнить? Хочется, чтобы и урожай хороший был.

– Эта культура для более южных регионов. Можно попробовать сначала вырастить рассаду. Арахису нужно тепло, которого у нас, конечно, не хватает. Это южная культура с длинным периодом вегетации. Нам необходимо в первую очередь сделать забег – вырастить рассаду. Надо просто пробовать, во всяком случае, большой урожай в условиях Среднего Урала получить сложно.

Людмила Вагурова (Бараба):

– Почему в этом году была такая проблема с картошкой? Нет картошки! Сколько я помню, всю жизнь была хорошая, а в этом году нет.

– В этом году неблагоприятный год для картофеля. В мае-июне была низкая температура воздуха, в некоторые недели не превышала плюс 12 градусов, и картофель очень долго всходил. На период цветения во многих районах области случилась засуха. Критическая фаза развития картофеля – это период бутонизации, начало цветения. Если в этот период засуха и вы не смогли поливать, то это резко сказывается на урожайности.

Людмила Грищук (Верхняя Синячиха):

– Мы с мамой всю жизнь убирали свеклу и морковь 1–2 октября, а нынче снегопад. Свекла у меня укрыта, думаете, она испортилась?

– По свекле могут быть вопросы. Потому что этот корнеплод находится на поверхности почвы. Я думаю, что надо просто быстрее убрать. И мой вам совет на будущее: со свеклой не тянуть, убирать надо до 10 сентября. Чтобы она не дрябла, складывайте в полипропиленовые мешки. Морковь и капуста – здесь я с вами полностью согласен, их можно убирать в начале октября.

Марина НовокшеновА, (Екатеринбург):

– У нас на дачном участке завозили перегной, а когда землю копаем, попадаются комки: их разбиваешь, они имеют неприятный запах. Мы, конечно, убираем их из земли, но что еще можно сделать?

– Видимо, был не просто перегной, а и попадался свежий навоз. В этих местах образовались грибницы. Сейчас надо раскислять почву, вносить от 300 до 500 г на квадратный метр извести пушинки или золы. Ее надо вносить в два раза больше, чем извести – граммов 600. Грибки не любят щелочной реакции. Это надо сделать прямо с осени.

Дополнительно: у вас почва тяжелая. Перепревание идет долго за счет того, что в землю плохо попадает кислород. Ваша задача раскислить почву, внести еще разрыхлитель в виде торфа или перегноя, речного песка. Все это делается для улучшения аэрации, как мы говорим по науке, чтобы кислород попадал туда. Без кислорода бактерии и микроорганизмы работать не могут. Все это закисляется, и развивается грибок, потому что там осталась органика, а это то, чем он питается.

Любовь Лопаева (Полевской):

– Меня интересуют новинки сортов картофеля, кто занимается селекцией? Какие можете посоветовать сорта фиолетового картофеля?

– На сегодняшний день селекцией занимается Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр. Что касается фио­летовых сортов. Это Чудесник, например. Плюс, конечно, лучше всего уральские сорта: Терра, Люкс, Ирбитский, Каменский, Аляска. Устойчивый к фитофторозу сорт Терра. Каменский сорт – крупноплодный. У него практически вообще мелочи нет. У нас в университете более 100 сортов различных, причем и зарубежной селекции, и российской, и уральской.

– Кто-то у нас в Свердловской области занимается селекцией топинамбура?

– Раньше занимался Ботанический сад Уральского федерального университета, Аграрный университет занимался. На сегодняшний день по сортам информация есть. Топинамбур содержит инулин, он полезен для больных сахарным диабетом. Единственная сложность – это хранение. Как картофель, он лежать не будет. Поэтому его осенью выкапывают, а часть оставляют на весну, чтобы весной снова выкопать из почвы. Многие сейчас научились его сушить, делают из него чипсы, они сладковатого вкуса. Получается полезный перекус, дающий достаточно энергии, которая нам необходима. Кроме того, нет того сахара, сахарозы, как в других источниках. А именно инулин расщепляет глюкозу в крови. У нас работа с топинамбуром пока не поставлена на поток, выращивают только любители. Хотя сейчас достаточно много различных сортов, в том числе крупноплодных.

Анна Кошкина (Екатеринбург):

– Чем отличается комнатная мята, плектрантус, от той, которую мы выращиваем в огороде? Можно ли ее потреблять в пищу?

– Что касается комнатных растений, они все пришли к нам из открытого грунта. В данном случае надо смотреть по химическому составу отличия, по массе. Дело в том, что, как правило, в комнатные культуры отбирают те виды и сорта, которые мирятся с недостатком освещения, влажности воздуха, другим ограничениями. Я такие растения называю спартанцами, потому что все комнатные культуры, которые мы выращиваем, – в спартанских условиях находятся.

Елена Князева (Киргишаны):

– Какой сорт малины лучше всего посадить из крупноплодных и ремонтантных? Важно, чтобы малина была крупной и сладкой.

– Сейчас интересные сорта из Центральной России приходят: Исполин, например. Я его выращиваю. Есть сорт Гордость России. Если вы хотите именно по ассортименту и по описанию выбрать сорта, я предлагаю вам взять каталог, можно на сайте Свердловской станции садоводства, и выбрать подходящий сорт. Ремонтатные сорта бывают крупноплодными, пло­доносят до снега. Я лично в конце сезона ее скашиваю. Она у меня до сих пор плодоносит, крупная, красная. Вообще, по ремонтантной малине: на сегодняшний день таких сортов, чтобы подобрать для нашего климата, – практически нет, потому что она у нас прямо с ягодами уходит в зиму. Этот вопрос требует проработки.

Александр Котельников (Первоуральск):

– У нас есть старая яблоня, ее надо уже убирать, но на стволе рядом с корнем пошли молодые ветки, можно спилить старые стволы и оставить дерево, будет ли толк?

– Надо понимать – это поросль пошла от подвоя или от культурного дерева? Определить это можно по листьям, у дички края листьев сильно резные, у сортовых яблонь они более гладкие. Но, скажу вам сразу, пенек, скорее всего, внутри уже сгнил. Я считаю, что такое дерево надо просто убрать и посадить новое. Это будет гораздо лучше, но посадить на карликовом подвое, чтобы оно уже на второй-третий год у вас заплодоносило.

Новую яблоню лучше высаживать не на том же месте, а где-то рядом. Надо выкопать хорошую яму диаметром 1 метр и глубиной 60 см. Верхний слой почвы, черный – на одну сторону, глину – на другую сторону, и в этот черный слой добавить торфа ведра 3–4, литр сложного удобрения: азофоски, нитрофоски, диаммофоски, неважно. Все это перемешать и высадить саженец, на пять лет такой «заправки» должно хватить для дерева.

– Когда лучше садить саженцы – осенью или весной?

– Осенью лучше садить кустарники, например малину, смородину. А вот сливу, вишню, яблоню – лучше весной. Это связано с тем, что молодые саженцы могут не перезимовать. Та же слива еще и выпревает, тонкий ствол может загнить, и растение не выживет. Я пробовал осенью садить, если есть такая необходимость, ничего страшного не вижу. Но все же косточковые лучше сажать весной, а ягодные – с осени посадить.

В этом сезоне картофель из-за засухи вырос мелкий Фото: Полина Зиновьева

Деревья не успели «подготовиться» к резкому похолоданию и первому снегу Фото: Алексей Кунилов

Первый снег не повредит урожай моркови, корнеплоды находятся под землей и защищены от морозов Фото: Полина Зиновьева