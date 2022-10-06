Растения для настроения

Подходящие для хосписа растения: сансевиерия (на фото слева), монстера, циперус, эпипренум, фикус-эластика, хойя, нолина, драцена, юкка, спатифиллум (на фото справа), замиакулькас, сциндапус и другие неприхотливые комнатные цветы. Фото: Полина Зиновьева

Большинство любителей комнатных растений знают, что в какой-то момент горшки перестают помещаться на подоконник, потом на этажерки и подставки, в конечном итоге они «захватывают» всю квартиру. Для таких цветоводов существует своп – мероприятие по обмену растениями. На встречу, которая проходит в Екатеринбурге примерно раз в месяц, можно принести лишний цветок, подарить его другому такому же любителю или выбрать себе на обмен новую зелень. Последний в этом сезоне своп пройдет 10 октября, и он будет не совсем обычный. Часть растений волонтеры отправят в детский хоспис. Зачем в медцентре цветы – выяснял обозреватель «ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ.

Центр паллиативной помощи детям открылся в Екатеринбурге полтора года назад. В хосписе есть все необходимое для пациентов, но по мнению сотрудников, недостаточно уюта. Сделать палаты, коридоры, холлы немного домашними как раз помогут комнатные цветы.

– Недавно в нашем учреждении открыли комнату памяти. Где родители ушедших детей и наши сотрудники могут вспомнить о ребятах, это своеобразная психологическая разгрузка для тех, кто потерял близких. Помещение создано с помощью дизайнеров и по их задумке, там есть клумба, на ней мы посадили суккуленты. Так как в комнате памяти нет окон, и другие растения там не будут расти, – рассказывает Марина Сенаторова, президент благотворительного фонда «Первый детский хоспис Свердловской области».

После этого волонтеры предложили озеленить не только комнату, но весь хоспис. Сотрудники центра в силах обеспечить минимальный уход за цветами, поливать будут сами, а вот пересаживать и проводить другие необходимые манипуляции с растениями планируют волонтеры.

– Мы очень хотим помочь в обустройстве пространства хосписа. Территория учреждения очень большая, нам потребовался целый час, чтобы обойти все помещения, и надо понимать, что врачи и сотрудники центра будут ухаживают за цветами в свободное от работы время, поэтому пересаживать цветы мы будем сами, у нас собралась инициативная группа, – рассказала организатор HousePlantFest (сообщество по обмену цветами в Telegramm) Алена Леонова.

Цветы для хосписа нужны неприхотливые, теневыносливые (никто организовывать дополнительный свет не будет), взрослые растения с хорошей корневой системой, нежные фуксии или капризные орхидеи не подойдут. Цветы, требующие периода покоя, также не нужны, обеспечить спокойную зимовку им в медцентре не смогут. Еще одно важное требование – все экземпляры должны быть здоровыми, возможности выхаживать и реанимировать их там попросту нет.

А вот к горшкам, в которых прибудут в хоспис зеленые постояльцы, претензий нет никаких, это может быть обычная техническая тара. Волонтеры сейчас ищут спонсоров, которые помогут приобрести кашпо в едином стиле.

Цветочный своп – это мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования цветы и бесплатно взять что-нибудь для себя. На обмен, как правило, приносят комнатные растения, черенки, ростки, горшки и вещи на цветочную тему, от которых хотят избавиться или обменять.