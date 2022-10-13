"Областная газета" объявила фотоконкурс "Урожай в кадре"

"Областная газета" предлагает читателям подвести итоги летнего сезона ярко. Мы объявляем фотоконкурс "Урожай в кадре". Принять участие в нем может любой житель Свердловской области.
Если вы собрали внушительный урожай, а ваш огород поражал красотой — тогда в редакции ждут фото вашего садоводческого хозяйства. Делиться можно снимками выращенных овощей, фруктов, цветов и необычных экзотических, не привычных для региона растений.
Работы принимаются с 15 октября по 4 ноября 2022 года. Фото можно направить по электронной почте society@oblgazeta.ru или в WhatsApp по номеру +7 912 046-73-89.
Итоги фотоконкурса будут подведены 18 ноября.
Условия конкурса:
- принимаются фото, сделанные в этом году с апреля по октябрь,
- на снимках должны быть любые овощи, фрукты, ягоды, экзотические плоды, цветы или другие растения, выращенные в Свердловской области,
- на фото должен быть четко виден объект, нечеткие и размытие снимки к участию не допускаются.
При отправке работы необходимо указать:
- ФИО автора снимка,
- название фотографии,
- место съемки (название города, села, СНТ и т. д.),
- краткое описание к фото (2-3 предложения).