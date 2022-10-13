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13 октября 2022, 13:45

"Областная газета" объявила фотоконкурс "Урожай в кадре"

  Валерия Белякова
Урожай клубники

На конкурс "Урожай в кадре" можно присылать фото любых плодов, выращенных в этом году на собственном огороде

"Областная газета" предлагает читателям подвести итоги летнего сезона ярко. Мы объявляем фотоконкурс "Урожай в кадре". Принять участие в нем может любой житель Свердловской области.

Если вы собрали внушительный урожай, а ваш огород поражал красотой — тогда в редакции ждут фото вашего садоводческого хозяйства. Делиться можно снимками выращенных овощей, фруктов, цветов и необычных экзотических, не привычных для региона растений.

Работы принимаются с 15 октября по 4 ноября 2022 года. Фото можно направить по электронной почте society@oblgazeta.ru или в WhatsApp по номеру +7 912 046-73-89.

Итоги фотоконкурса будут подведены 18 ноября.

Условия конкурса:

  • принимаются фото, сделанные в этом году с апреля по октябрь,
  • на снимках должны быть любые овощи, фрукты, ягоды, экзотические плоды, цветы или другие растения, выращенные в Свердловской области,
  • на фото должен быть четко виден объект, нечеткие и размытие снимки к участию не допускаются.

При отправке работы необходимо указать:

  • ФИО автора снимка,
  • название фотографии, 
  • место съемки (название города, села, СНТ и т. д.),
  • краткое описание к фото (2-3 предложения).
Областная газета Свердловской области

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