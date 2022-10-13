Цветок по обмену

Руслану в результате обмена досталась долгожданная бегония. Фото: Фото предоставлено Русланом Арслановым

В минувший понедельник, 10 октября, прошел заключительный в этом сезоне своп (мероприятие, где любой желающий может обменять свое комнатное растение на другое). Организаторы фестиваля отмечают, что к такому количеству любителей растений они не были готовы. А как зарождалось цветочное комьюнити, выяснял корреспондент «ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ.

– Последний своп прошел очень насыщенно. Хотя это был понедельник, и изначально многие любители цветов были расстроены из-за того, что не смогут прийти. Но все прошло на «ура». Мы остались довольны, – поделилась впечатлениями организатор HousePlantFest (сообщество по обмену цветами в Telegramm) Алена Леонова.

А началось все в апреле прошлого года, когда состоялось первое мероприятие. В нем участвовало около 30 человек. Как рассказала Алена Леонова, собрались самые активные участники сообщества, и вместе мы провели первый фестиваль. К слову, постоянной площадки у цветочного свопа нет. Те, кому интересна тема цветов, стали добавляться в сообщества в социальных сетях. Так комьюнити стало постепенно расширяться.

Сейчас на свопы стабильно приходит порядка 70 увлеченных растениями свердловчан. Мероприятие по обмену цветами организовывают примерно раз в месяц.

34-летний екатеринбуржец Руслан Арсланов начал увлекаться выращиванием цветов три года назад. Все началось с идеи разнообразить домашний интерьер, сделать его свежее, добавить красок.

– Так у меня появился мой первый цветок, это был фикус. Он так гармонично вписался, что постепенно я стал добавлять к нему другие растения. Мой дом стал преображаться, и мне это нравилось. Со временем это переросло в хобби. Затем стал интересоваться цветочными сообществами для обмена опытом по выращиванию различных сортов растений и постепенно стал частью этой зеленой тусовки, – рассказывает Руслан.

Сейчас в квартире у мужчины проживает около двухсот различных растений. В любимчиках у него – калатеи.

– Они очень красивые и достаточно капризные, но мне нравится о них заботиться. А они отвечают мне взаимностью своими яркими и необычными по окрасу листьями, – добавляет Руслан.

На последнем свопе цветоводу удалось обменять свое растение на бегонию, о которой давно мечтал. Когда она подрастет, Руслан пообещал поделиться черенком с теми, кто ее захочет себе в коллекцию.

– Мне нравятся свопы тем, что на них можно вживую пообщаться с такими же «цветонутыми» людьми, как и я, поделиться впечатлениями и получить много полезной информации. Конечно же, это еще и возможность обменять растения, которые по определенным причинам разонравились или растут не так, как мне бы этого хотелось. Идея свопов давно назревала в нашем городе, у людей много растений, которые они хотели бы обменять. Рад, что ее реализовали, – заключил мужчина.

Процесс обмена происходит следующим образом: участник свопа приносит свое растение. За это он получает одну из двух фишек: красную – за крупное или редкое растение, зеленую – за распространенные, но взрослые и хорошо укорененные цветы.

На мероприятии располагается три стола: красный, зеленый и белый. На последнем – самые простые и совсем маленькие растения для начинающих цветоводов. Например, толстянки, каланхое, молочай беложилковый, а также отростки и черенки нередких цветов. С этого столика заинтересовавший вас экземпляр можно взять просто так. Так сказать, начать свой путь в цветоводстве. На зеленом такие растения, как фикусы обычные, спатифиллумы, хлорофитумы, сансевиерии, традесканции. На красном – вариегатные монстеры, орхидеи, филодендроны и другие сортовые растения. За полученную фишку участник может найти себе нового «зеленого» друга на соответствующем столе.

Рыночную стоимость растения на свопах не оценивают. По мнению участников, это несколько субъективно. Цветоводы прежде всего обращают внимание на следующие факторы: редкое ли растение, насколько оно здоровое, его внешний вид, возраст. Иногда, чтобы привлечь внимание к своему цветку, хозяева придумывают к нему нехитрую подпись. Например, «Это растение спасено из офиса. Там за ним никто не ухаживал». После подобных историй растение недолго задерживается на столике.