Фиалка снова в моде

Сорт Fransis один из самых старейших, но не теряет своей популярности и сейчас. Фото: Диана Храмцова

Комнатные фиалки без преувеличения известны всем. Цветут ярко, продолжительно и независимо от сезона, в уходе не сильно требовательны, места занимают немного, что в условиях квартиры немаловажно. Коллекционеры давно объединились в клуб, а после появления в Екатеринбурге Дома фиалок встречаются регулярно и проводят выставки. На такой экспозиции даже те, кто совсем не любит комнатные цветы, не могут устоять от соблазна завести на подоконнике фиалку, настолько эти растения притягательны. Как выбрать сенполию среди многообразия сортов, и в конечном итоге не загубить растения, разбираемся с опытными фиалководами.

Сложности выбора

Вопреки расхожему мнению, что фиалки разводят в основном женщины «золотого» возраста, на выставке и участники, и посетители молодые. Сегодня этот цветок можно сказать в тренде.

– Сейчас много молодежи занимается фиалками. Даже дети приходят заинтересованные, девочка с мамой пришли на выставку, и ребенок прямо показывает пальчиком: «Вот хочу эту, я буду ухаживать». Селекция развивается, сейчас такие сорта, что люди не могут пройти мимо, просто глаза разбегаются. Глянешь на цветок, и любой хочется себе на подоконник поставить, чтобы фиалка отвлекала от наших всех мыслей и проблем. Вот особенно когда пандемия началась, мне прямо звонили и говорили: «Хочу много-много фиалок. Я не хочу думать и не хочу слушать новости. Я хочу вот любоваться цветами», – говорит организатор выставки фиалок Надежда Данилова.

Организатор выставок фиалок в Екатеринбурге и руководитель Дома фиалок Надежда Данилова более 20 лет увлекается сенполиями. Начиналось все с импульсивной покупки.

– Я была беременна дочкой и на рынке у бабушки в майонезной баночке увидела фиалочку. Такую простенькую, синенькую с желтыми пыльниками. Принесла домой, она у меня цветет и цветет. Я думаю, ничего себе, как прикольно, зимой и цветет. Я была удивлена: в морозы, в стужу у меня такая прелесть стоит на окне и цветет в майонезной банке. Потом я увидела розовенькую, увидела беленькую. В общем коллекция с этого началась, – рассказала Надежда.

В коллекции Надежды Даниловой сейчас более 300 сортов фиалки. И это еще не предел, иногда, говорит Надежда, после того, как видит новый сорт в интернете – не может уснуть, думает, как бы его раздобыть. Чаще всего приходится заказывать в столице, там новинки появляются в первую очередь. Чаще всего покупать приходится не всё растение, а лишь листок.

Комнатные фиалки разделяются по размеру (смотрите выноску). Самые крохотные микромини и мини, на их фоне обычные фиалки выглядят гигантами. Выращивают «крошек» только в компактных горшочках с фитильным поливом. Иначе риск их пересыхания слишком высок – оставшись без влаги, они довольно быстро засыхают и гибнут.

Жительница Екатеринбурга Ольга Игошина на выставке представляет часть своей коллекции фиалок. Она разводит мини-цветы в основном из-за их компактного размера. Там, где помещается 10–12 Ольгиных фиалок, встанут только 2–3 стандартного размера, а попробовать вырастить хочется много сортов.

– Два сорта на данный момент могу выделить из своей коллекции – это Н-Игра в бисер и Hunters vixen, они меня поражают своим цветением, у них настоящая шапка из цветов. Практически не видно листиков, они очень охотно цветут, их можно считать неприхотливыми, потому что в течение всего года можно наслаждаться цветами, – рассказала Ольга Игошина.

Также сейчас выделена отдельная группа очень модных ампельных сортов комнатных фиалок. У таких цветов длинный стебель (до 50 см) с несколькими точками роста. Они пышно цветут, а листья у них пестры. Ампельные сорта достаточно неприхотливые и подойдут для начинающих.

Требует ухода

Одна из самых опытных коллекционеров фиалок в Екатеринбурге – Галина Кириченко. Она увлеклась этими цветами еще в 1982 году.

– Любовь к цветам от мамы, а потом выписывала журнал «Цветоводство» всё время. Сейчас его не выпускают, и там я видела эти цветочки – фиалочки. Почему-то слово фиалочка у меня с детства вызывало какой-то трепет. У мамы фиалок не было, я их только в журнале видела. Сначала у меня простенькие, «бабушкины» их еще называют, появились, такие синенькие, беленькие. Тогда еще красных и махровых не было, я знала, что московские селекционеры вывели полумахровую фиалку, и я ее увидела в бухгалтерии нашего завода, – делится воспоминаниями Галина Кириченко.

Увидела и не смогла устоять, говорит. Галина попросила листок для укоренения, но то ли опыта было мало, то ли другие факторы отразились, тот черенок не прижился. Пришлось снова идти за полумахровой фиалкой в бухгалтерию завода, потом уже «выписывала» сенполии по почте, менялась с такими же любителями, сейчас в коллекции только сортов фиалки – 200, количество горшочков надо умножать на 5 и выделить любимый среди цветущего разнообразия не может.

– Я люблю пышное цветение с маленькой розеткой, я такие сорта называю – работящие. Если цветонос или листья начинают расти неровно, вытягиваются, меня такое не устраивает, я хочу компактную, шапочное пышное цветение. Секретов по уходу каких-то нет, у многих знакомых цветоводов специальные стеллажи, реле регулировки влажности, подсветки и т. д., у меня ничего этого нет. Фиалки стоят на подоконнике и на столе, подсветка – 5 ламп белого цвета, – рассказала коллекционер.

Фиалки хорошо размножаются листьями, достаточно быстро укореняются, правда в полноценное растение такой черенок превратится не скоро, и цветения придется ждать не меньше года. Для размножения берут лист, так чтобы не повредить розетку. Долгое время считалось, что лучше всего сортовые признаки передают подцветоносные листья, то есть те, которые ближе всего к букетику. Коллекционер фиалок из Москвы Ольга Артемова этот миф развенчала. Она провела эксперимент, который длился год.

– Были взяты черенки с молодой розетки сорта Playful Spectrum, которая цвела второй раз. Ювенильных, со второго ряда и подцветоносных по 3 черенка. Всего из 9 черенков получилось 74 детки, которые были доведены до цветения. Не буду расписывать в подробностях, сколько сортов и сортов от какого листа получилось, дам только проценты. Ювенильные листья дали 90,3% сортовых растений, листья второго ряда – 84,3%, подцветоносные – 84,7%. Делайте выводы. А кто не верит, пожалуйста, – проверяйте, – пишет на своей странице в соцсети Ольга Артемова.

Фиалки, как и многие цветущие комнатные растения, подвержены болезням и вредителям. Один из самых главных врагов – это паутинный клещ, проводить обработку цветов надо регулярно, раз в две недели в целях профилактики. Есть фитопрепараты, они малотоксичны и с задачей справляются.

Оптимальная температура для фиалок 20 – 25 °C. Если в летнее время во время цветения температура будет достигать 30 °C, фиалка будет страдать от перегрева. Цветки станут мелкими, окраска листьев потускнеет, сортовые особенности в виде пестрой листвы и яркой каймы и вовсе пропадут. Зимой температура воздуха должна быть около 20 °C (строго не ниже 16 °C).

Горшки лучше размещать на подоконнике восточного или западного окон. В летнее время также подойдут подоконники северного направления, а в зимнее наоборот – фиалкам будет комфортнее на подоконнике южного окна.

Во время цветения, советуют специалисты, нужно убирать отцветшие цветоносы и временами давать растению отдохнуть. В этот период можно убрать поврежденные, больные или усохшие листья, пересадить фиалку в новый горшок с питательной смесью, и не стоит забывать про подкормку. Удобрение с преобладанием азотных компонентов даст возможность растению нарастить новые листья и снова зацвести.

Стандарты размеров фиалок: Микромини – диаметр розетки до 8 см Мини – диаметр розетки не превышает 12–15 см Полумини – диаметр розетки до 20 см Стандарт – диаметр розетки 20–40 см

Растение комнатная фиалка (Saintpaulia), которое еще именуют узамбарской фиалкой, является представителем семейства Геснериевые. Это цветущее травянистое растение в природных условиях встречается в гористых областях Восточной Африки (Кении и Танзании). Открыл это растение в 1892 году барон Адальберт Вальтер Радклифф ле Тане фон Сен-Поль, военный комендант Узамбарского округа (в те времена был частью германской колонии). Семена фиалки Сен-Поль отправил отцу, который на тот момент был президентом дендрологического общества в Германии. А он в свою очередь передал его ботанику Вендланду, которому за год удалось вырастить из семян цветок. Ботаник сделал описание растения и назвал его сенполией фиалкоцветковой, которую выделил в отдельный род. В тот же год цветок был представлен широкой публике на выставке цветов в Генте, там было куплено право на его разведение в промышленных масштабах. На сегодняшний день зарегистрировано больше 32 тысяч сортов домашней фиалки. Все они считаются гибридами сенполии ошибочной и фиалкоцветковой.

Hunters vixen и Н-Игра в бисер цветут круглый год с небольшими перерывами Фото: Диана Храмцова

Такие сорта коллекционеры называют тюльпанами, цветы у этих фиалок не распускаются до конца, образуя по форме колокольчик Фото: Диана Храмцова