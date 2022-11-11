Помидоры со стола

В помидорах ничего загадочного нет, они есть в продаже круглый год, в осенне-летний сезон даже вкусные. В теплице садоводы прекрасно умеют их выращивать и получать большие урожаи. Но речь не о них. Речь о том, что интересно выращивать на офисном столе, и помидоры прекрасно для этого подходят.

История, например, моего настольного овощеводства началась с похода в магазин с ребенком, где в числе бесконечного количества пакетиков с семенами был взят «помидорчик миленький маленький, нам обязательно такой надо».

Забегая вперед, скажу, что картинка не обманула, выросли крепкие кустики насыщенно-зеленого цвета, с гроздочками плодов размером со среднюю виноградину, очень нарядные и эстетически прекрасные. И начались мытарства: в теплице им места вроде как и не предусмотрено, с маленького кустика много урожая не соберешь, а к домашним подоконникам словосочетание «свободное место» вообще не применимо. Так помидорки добрались до офиса и рабочего стола.

И все же, что в них хорошего? Во-первых, комнатные помидоры прекрасно плодоносят, карликовые сорта доращивают новые побеги и цветоносы круглый год и могут практически ежедневно радовать вас небольшой порцией витаминов. Да, небольшой, да, на один зуб, но свой, «без химии и отравы всякой».

Во-вторых, помидоры в горшке — это очень необычно, у всех фикусы, усталые фиалки и переросшие драцены. А у вас куст помидоров с кистями плодов. В среднем миниатюрные сорта вырастают менее 40 см от горшка, так что сильно много места не занимают.

В-третьих, карликовые помидоры (в отличие от тепличных крупномеров) не требуют никакого формирования кроны, растут себе и растут. Никакого прищипывания, привязывания и прочих забот.

Из ухода остается потребность в свете и полив (иногда можно и удобрить). Полив простой – по мере высыхания почвы. Со светом чуть сложней, стоит организовать искусственную подсветку ( для этих целей подойдет, например, настольная лампа с яркой диодной лампочкой).

Для выращивания в горшках подходят следующие сорта: Балконное чудо, Детский садик, Кнопка, Пиноккио, Видимо-невидимо, Солнышко, Малиновое кружево, Пигмей, Домовенок, Бонсай микро, Ампельмон, Микрон, Беби, Синичка, Красная шапочка, Непасынкующийся вишневовидный, Ампельный.

Опубликовано в №207 от 11.11.2022