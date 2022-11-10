Одна синица за сезон очищает от насекомых-вредителей около 10 деревьев, а одно дерево обеспечивает кислородом трех человек. Вот такая математика. Фото: Наталья Самойлова

Оставаться людьми

Чем и зачем кормить птиц зимой

Из года в год моя зима начинается с того, что я вижу какую-нибудь одинокую синицу, которая ищет еду. Она лучше всех прогнозов погоды и народных примет сигналит о том, что тепло нас покинуло, зима близко. Внимательно и старательно птичка производит разведку местности. Если нашла – ура! Птичкин день удался, появляется надежда выжить.

Зачем кормить

Вроде бы просто все, птицы дикие, пусть сами еду и добывают. Как-то ведь жили веками и сейчас проживут. Это довольно распространенная позиция. Но есть одно «но»… Мир изменился, теперь в оголтелом сером пространстве из стекла и бетона живем не только мы, хомо сапиенс, но и все окружающие.

Насекомых, которых птицы выковыривали зимой отовсюду, активно травят ядами, траву, которая могла бы дать семена, косят, деревья, которые давали ягодки, спилили, а новых посадили мало, и они еще не выросли. Птицам очень сильно сократили зимние источники пищи.

Голуби и вороны прекрасно питаются на помойках, только есть еще яркие красные снегири, желто-синие юркие синицы, крошки чечетки, зеленушки, поползни, щеглы, чижи … да и воробушки, без них картина лично моего мира будет неполной. Задумайтесь, снегири, которые всегда были ярким зимним символом, стали встречаться довольно редко, стаи свиристелей из огромных превратились в просто большие, а многие горожане чижей, щеглов и поползней только на картинках и видели.

Не хотите остаться одни в окружении серых голубейи черных ворон? Кормите.

Можно долго рассуждать о пользе птиц для экосистемы, а можно проявить немного человечности. Сделайте кормушку – сами, с детьми, с соседями, в конце концов – нужна любая емкость, в которую можно насыпать еду. И каждый день (это очень важно!) в одно и то же время (вечером после работы, утром перед выходом на прогулку) заполняйте кормом. Сначала прилетят синицы и воробьи, а потом за компанию, из любопытства и в надежде «все едят и нам достанется» подтянутся гораздо более интересные гости. И даже взрослым часто становится любопытно залезть в Интернет или открыть справочник, чтобы узнать, что за новый «зверь лесной» пожаловал. Для детей это вообще квест, они еще и хвастаются друг перед другом, у кого больше разных птиц прилетело (да-да, они не только играть в телефонах умеют).

– Я обычный человек, живу в квартире, гуляю с собакой и зимой кормлю птиц. Наверное, смешно со стороны, ведь стереотипная картинка всплывает: бабулька в окружении пары десятков голубей, – рассказывает нам Пётр Малышев (которого, и правда, трудно спутать с бабулькой, наш диалог происходил во дворе хорошего, не так давно построенного дома, наш комментатор – высокий, явно благополучный мужчина). – Не голубей, конечно, кормлю, а маленьких. Сначала на окне кормушку вешал, но соседи попросили убрать, птицы им мешают и окна пачкают. Пришлось перенести ее на ближайшую яблоню, выхожу с собакой, насыпаю семечки. Птиц не вижу, утром рано – темно. Жена днем гуляет с ребенком, говорит, целой стайкой прилетают и все склевывают. В основном прилетают воробьи и синицы.

Отдельно хочется остановиться на городских утках, которые не улетают на зимовку в теплые регионы именно потому, что их «и тут неплохо кормят». Вопрос о выживании в данном случае не стоит, горожане сами создали ситуацию, когда задача птиц сводится к тому, чтобы крякать и есть. В аттракционе «накорми уточку» участвуют самые разные люди: и мамы с детьми, и офисные работники. Все потому, что утки милые и далеко ходить не надо. А водоплавающие и не против.

Чем кормить

«ДетЯм – мороженое, бабе – цветы» (С) …Ой, про птиц же. Воробьям – просо (не пшено!), синицам – семечки, дробленые орешки и несоленое сырое сало на коже, свиристелям и прочим дроздам можно дать ягоды рябины, мелко порезанные сухо­фрукты, тертые яблоко и морковь.

Уткам можно давать белый хлеб, кукурузные и овсяные хлопья, мелко порезанные овощи, можно даже творогом угостить. Утки приверженцы смешанного питания, поэтому способны есть самую разнообразную пищу.

Оставаться людьми –это не только потреблять, но и давать жить другим видам, нашим соседям. Для каждого из нас – несложное дело, а для них – целая жизнь. Не забывайте.

Птицам противопоказано

– Граждане! Маленькие птички и свиньи – это разные существа. Пожалуйста, не кладите в кормушки свои залежавшиеся отходы. От плесневелого ржаного хлеба и прогорклого сала птицы болеют и умирают быстрее, чем без такой медвежьей услуги. Вы же добро хотите сделать, а не навредить. Насыпьте обычных семечек, нежареных, несоленых, и всем будет хорошо, – вот такой крик души корреспондент «ОГ» получила от орнитолога Евгении Зыряновой.

Итак, чем категорически нельзя кормить птиц: Ржаной хлеб и крошки, хлеб с плесенью. Ржаной хлеб вызывает в желудках птиц дрожжевое брожение, у них нет ферментов, чтобы его переварить, для птиц это страшный вред. Крошки на морозе застывают и могут повредить птицам пищевод. А плесень… Вы ведь сами почему-то ее не едите, правда? Вот птицам это тоже добра не принесет. Соленое, жирное и жареное.Птицы – не люди, они такое переваривать просто не в состоянии, подобные виды пищи убивают их желудочно-кишечный тракт, не сразу, но зато наверняка. Пшено. Шлифованая пшенная крупа окислена, и эта окись очень токсична для птиц. Хотите принести пользу? Сварите его или подержите в кипятке, это снимет негативный эффект окисления.

Анна ГАРСЕЛЬ