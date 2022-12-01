До Нового года осталось…

Рисунок Максима СМАГИНА

К слову: Слово «адвент» происходит от латинского adventus, что в переводе означает «приход, пришествие». Традиционно календарь имеет 24 открывающихся окошка (по количеству дней с начала декабря до католического Рождества), в которые вкладываются записочки или небольшие подарки.

Ожидание главного праздника года – время, безусловно, приятное, и сделать его еще приятнее можно с помощью домашнего декора и небольших ежедневных подарков. Елку ставить еще рановато – за месяц лесная красавица примелькается, а вот создать своими руками венок на двери и адвент-календарь самое время.

Новогодний адвент-календарь – это старая добрая традиция, которая берет начало еще в первой половине XIX столетия. Но старая она для Европы, в России это предновогоднее развлечение только набирает популярность.

Основоположниками этой забавы были последователи Лютеранской церкви в Германии. Считается, что первый печатный календарь подобного рода появился в 1908 году в типографии Герхарда Ланга. Он представлял собой картонную доску с 24 цветными карточками. А уже в 1958 году в той же Германии выпустили первый календарь с шоколадом внутри.

Сегодня в любом магазине можно купить готовый адвент-календарь: в основном в качестве подарочков в каждом окошке лежат сладости, косметика, сувениры, елочные игрушки. Одним словом, приятные мелочи.

Но сейчас речь не о покупных календарях, предлагаю сделать набор с сюрпризами для своих близких самостоятельно, и тут уже полет фантазии можно не ограничивать.

– Мне однажды заказали адвент-календарь «Продуктовую корзину», – смеется мастерица из Екатеринбурга Ольга Устинова, – попросили в каждый конверт положить какие-то продукты, которые пойдут на новогодний стол. То, что может без холодильника испортиться быстро, шло под номером 1, там была слабосоленая семга в вакуумной упаковке, еще там были зеленый горошек, шпроты, кукуруза, приправы, даже пачка красивых праздничных салфеток и скатерть.

Ольга Устинова зарабатывает своим мастерством, варит мыло и свечи, а осень посвящает оформлению адвент-календарей. Сейчас у нее горячая пора. Доделывает последние заказы. И если в классическом европейском календаре 24 окошка, то наша российская версия «генератора новогоднего настроения», как правило, отсчитывает время либо с 1 по 31 декабря, либо с 15 числа. Такая усеченная версия – самая популярная, говорит Ольга.

– Для меня создание адвент-календарей – это работа, но все же я получаю от нее истинное удовольствие, заказывают у меня, как правило, по тематике, кто-то хочет, чтобы там были различные сладости, но это самое простое, кто-то продукты, но самое популярное – это сделать календарь по хобби. Заказчик ставит задачу, а я занимаюсь поиском, то есть даже для того, кто оплатил изготовление, начинка остается сюрпризом чаще всего, – рассказала мастерица.

Для своей мамы, увлеченного садовода, девушка делает адвент-календарь с семенами. Помимо привычных моркови, лука, зелени, огурцов, старается найти новый сорт томатов или что-то необычное. В этом году в качестве сюрприза будут семена эустомы. Мама Ольги еще не имела опыта выращивания такого цветка, а раз календарь на 31 день, и первое окошко уже открыто, то мы об этом пишем не скрывая, сюрприз удался.

«Инструкция по эксплуатации» календаря проста. Нужно каждый день открывать одно «окошко» или сверток с сюрпризом. Это помогает детям отслеживать время, оставшееся до Нового года, и делает предпраздничное ожидание еще более волнительным и интересным.

Сделать самостоятельно для своих близких календарь несложно, он может быть любой формы. Достаточно взять большую коробку и нужное количество маленьких, положить в них сюрпризы, пронумеровать и открывать ежедневно один подарок. Можно поместить презенты в бумажные пакеты и закрепить их на ленте. Всю эту инсталляцию необходимо разместить на стене, это тоже станет своеобразным декором для дома.

Если вы умеете шить, то вам не составит труда изготовить несколько десятков мешочков из ткани. Для этой цели можно взять лоскутки или остатки ярких тканей. Из фетра вырежьте цифры от 1 (или от 15) до 31 и приклейте их к каждому мешочку. Не забудьте по краям пришить ленту или шнур: они понадобятся для подвешивания. Когда подготовительная работа будет окончена, подвесьте все мешочки на длинную веревку и наполните презентами.

Кроме материальных подарков, адвент-календарь для взрослых можно заполнить интересными пожеланиями и предновогодними заданиями. Это могут быть дела разного типа, например: написать письмо с пожеланиями Деду Морозу или будущему году; составить план на новый год; нарядить елку и дом к празднику; придумать новогоднее меню; купить подарки родственникам и прочие.

Если времени на создание адвент-календаря совсем нет, а сделать приятное близкому человеку хочется, воспользуйтесь любой корзиной. Просто сложите в нее пакеты с написанными на них числами – что может быть проще! Не забудьте поместить внутрь подарки!

В изготовлении сюрпризов для близких главное – фантазия и хорошее настроение.