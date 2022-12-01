Зимняя заготовка черенков

Инструмент для заготовки черенков должен быть острым и обработанным антисептиком. Фото: Алексей Кунилов

Жительница Верхней Пышмы Галина СТЕПАНОВА обратилась к нам в редакцию. «Много лет занимаюсь садом, покупаю только сортовые деревья и кустарники, столько денег вложено в это дело. Сейчас по ряду обстоятельств предстоит переезд в другую часть региона, конечно выкапывать огромные яблони, груши или кусты смородины не буду. Все останется новым жильцам, но хотелось бы на новом месте тоже разбить такой сад. Та же смородина у меня только первый год дала урожай, мне так понравился сорт. Можно ли сейчас взять черенки с моих растений, а весной их укоренить?»

Специалисты музея истории плодового садоводства Среднего Урала подтвердили, что сейчас вполне можно заготавливать черенки для зимних и весенних прививок, главное сделать это правильно и сохранить посадочный материал до весны.

Срезать веточки надо при температуре не ниже минус 10 градусов. Если холоднее, то древесина становится хрупкой и велик риск травмировать растение.

Сейчас деревья уже полностью сбросили листву и вошли в состояние покоя, а черенки прошли естественную закалку. От первых морозов погибли некоторые патогенные микроорганизмы. Одним словом, начало декабря – самое подходящее время для заготовки черенков.

Прежде чем приступить к работе, подготовьте необходимый инструмент, а также средство для заживления древесины и перчатки. Определитесь, с какого растения будете заготавливать привои. Это должно быть здоровое дерево или куст с высокой урожайностью. Оптимальный возраст – 3–10 лет.

Выбирать для черенкования лучше однолетние побеги, из внешних частей кроны, которые хорошо освещаются солнцем. С кривых, поврежденных, а также с побегов со слабо развитыми почками брать черенки не стоит.

Побеги необходимо нарезать длиной 30–40 см, не тоньше 7 мм, и на них должно быть не меньше 4–5 развитых, хорошо выраженных почек. Древесина на срезе должна быть светлого зеленого оттенка. Светло-коричневый или темный срез свидетельствует о подмерзании, его лучше выбросить. Места срезов на дереве замажьте садовой замазкой.

Срезанные побеги нужно сразу отсортировать и подписать. Лучше использовать алюминиевые или пластиковые бирки. Их можно легко нарезать из старых жестяных банок или бутылок.

Хранить посадочный материал можно в холодильнике, в отсеке для овощей. Главная задача – черенки не должны прорасти, подопреть, вымерзнуть, засохнуть, а также заплесневеть или вымокнуть. Привои нужно поместить в полиэтиленовый пакет, оставив небольшое отверстие для воздухообмена. Примерно раз в 2–3 недели проверяйте состояние черенков, внутри не должны появляться конденсат и плесень. Если это все же произошло, обработайте все 1%-ным раствором марганцовки, просушите и снова уложите в пакеты. Помните: морозилка для хранения черенков не подходит, привои нельзя замораживать.

Неплохо дождутся своего часа веточки в снегу. Достаточно выкопать на возвышенной затененной части участка траншею глубиной 30–35 см, выстелить дно лапником или опилками, положить черенки туда и сверху прикрыть тем же материалом (лапник, опилки, земля).

Также можно содержать посадочный материал в погребе, если там температура стабильно держится около нуля. Достаточно поместить ветки во влажный субстрат (песок или опил), но в этом случае придется периодически поливать заготовки, чтобы они не высохли к сезону посадок.