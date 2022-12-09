Что нужно не забыть сделать в последний месяц уходящего года

Декабрь – самый суетливый месяц года для всех и при этом самый беззаботный для садоводов. Казалось бы, все дела в огороде переделаны, до появления рассады на окнах еще есть время, но все же несколько важных пунктов, про которые не стоит забывать, мы собрали.

Черенки

В дни относительно теплой декабрьской погоды (а прогноз на предстоящую неделю благоприятный) надо постараться заготовить черенки. О том, как это сделать, мы подробно писали в прошлом номере. Тем не менее напомним, на улице должно быть неморозно, примерно около минус 10 градусов. Иначе можно повредить и дерево, с которого берут посадочный материал, и сами черенки. Чистым инструментом отрезаются побеги длиной 40–45 см с хорошо развитыми почками. Рассортировать и хранить веточки нужно в холодильнике, подполе, в общем, там, где температура около нуля.

Во время относительно теплого декабря не поздно провести обрезку зимостойких ягодных культур – барбариса, калины, крыжовника, смородины и шиповника. При появлении на деревьях и кустах сломанных ветвей их также нужно немедленно срезать, поскольку через них в растения проникают инфекции. На места срезов обязательно наносить замазку.

– У нас в декабре очень много заказов, буквально каждый день расписан, без работы не сидим. Потому что многие откладывают спил деревьев на конец сезона, и зимой убирать старые деревья удобнее, так как нет опасности повредить какие-то клумбы или грядки, – рассказал представитель компании, которая занимается спилом деревьев. – Корчевание пней, как правило, оставляем на весну.

Грызуны

Главные враги деревьев и кустарников зимой – вовсе не лютые морозы, а мыши и зайцы. Это на картинках символ наступающего года милое пушистое создание, а случайно заскочившие в сад лесные гости несут серьезную угрозу для насаждений.

Для защиты стволов от вредителей нужно хорошо утрамбовать снег в приствольном круге и обложить дерево ветвями ели, клена, липы, осины, смородины или тополя. Грызуны не любят запах этих растений, и он отпугнет их. Можно вокруг ствола соорудить кожух, к примеру, из жести, или сетки – зайцам будет не добраться до коры. Не очень гуманный, но эффективный способ защиты – это разложить отравленные приманки для грызунов.

Снег

Найдите полезное применение для снега. Ветви деревьев и кустарников часто ломаются под тяжестью снега. Поэтому после обильного снегопада нужно своевременно стряхивать его с растений, не поленитесь приехать ради этого в выходные в сад. После того как последствия снегопада окажутся на земле, можно сгрести снег к приствольным кругам либо окучивать им растения. В идеале слой над ними должен составлять 30–40 см.

– Стараюсь каждый год весь снег использовать максимально, на грядках у меня прямо сугробы, все, что во дворе с дорожек счищаем, – все в огород. Но обязательно с небольшой периодичностью провожу рыхление, иначе образуется наст, под которым растения преют и погибают, – поделилась опытом садовод Татьяна Чернова.

План посадок

Найдите время на планы и мечты. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем грядки, распределите заранее культуры. Подробная карта огорода поможет в следующем году соблюсти правила севооборота. Ведь сохранив схемы за несколько лет подряд, вы сможете безошибочно менять расположение культур на грядках. К тому же у вас будет возможность более тщательно подбирать соседство. Расписав все заранее, вы получите грамотно распланированный огород, ухаживать за которым – одно удовольствие.

Семена

Пасьянсы из семян любит раскладвать большинство садоводов. В декабре надо найти время и провести ревизию. В этом случае поможет как раз составленный план посадок. Учитывайте, что на каждые 10 кв. м площади требуется посадочного материала (семян или зубчиков): капусты – 2 г, репчатого лука – 80–100 г, моркови, пастернака – 5–6 г, огурца – 6–8 г, томата, перца – 2–3 г, свеклы – 10–12 г, тыквы – 3–4 г, фасоли – 100–140 г, чеснок – 500–800 г. Если вы обнаружили недостачу, придется наведаться в специализированный магазин.

Стоит проверить и сроки годности семян. Дольше всех сохраняют всхожесть семейство бобовых, они годятся для посадки даже через 10 лет. Семена огурцов, кабачков и тыквы могут храниться примерно 6 лет. Кстати, для посадки огурцов лучше всего использовать семена не прошлого сезона, а 2–3-летней давности. Семена редиса, капусты, репы, редьки, томатов и свеклы хорошо всходят от 4 до 5 лет. Семена моркови, баклажанов и салата не потеряют своих качеств 3–4 года. Семена сладкого перца годны в течение 2–3 лет.

Огород на окне

Посейте огород на окне. Если сделать это в начале декабря, то вырастить отдельные культуры как раз получится к Новому году. Это может быть модная нынче микрозелень – по сути, проросшие семена гороха, горчицы или подсолнуха в стадии 3–5 настоящих листьев станут хорошим дополнением к любому салату на праздничном столе. Всем известный лук в емкостях с водой отлично дает зелень и практически не требует трудовых затрат: достаточно просто поставить луковицу, купленную в магазине в банку, залить водой и немного подождать.

Ревизия в погребе

Не забывайте проверять урожай и заготовки в кладовой. Делать это необходимо регулярно. Испорченную продукцию немедленно уничтожайте, остальную внимательно осмотрите, повторив «ревизию» хотя бы через две недели. При нарушении условий хранения картофеля (высокая температура, влажность и плохая вентиляция) и при закладке на хранение поврежденного картофеля может развиться мокрая бактериальная гниль.

– Я думаю, некоторые сталкивались с таким явлением, когда в погребе появлялся неприятный запах, а картофель превращался в кашу. Это заболевание вызывают гнилостные бактерии. Попадают они на хранение вместе с поврежденными клубнями и размножаются при неправильном хранении, поэтому картофель надо проверять время от времени, иначе можно потерять весь урожай, – рассказала биолог Ольга Игошина.

Сбор остатков

Не выбрасывайте банановую кожуру, чайную заварку, кофейную гущу, скорлупу от яиц и кожуру от лука. Как бы это не выглядело забавно, но все эти отходы будут полезнее в саду, а не на свалке. Сбором «мусора» можно заниматься всю зиму, но чем раньше начнете, тем больше у вас будет бесплатных удобрений. Заварку, к примеру, можно высушить и потом использовать для мульчирования.

– В чае содержатся дубильные вещества, которые стимулируют процессы разложения и помогают созреть компосту. Заварку можно добавить в верхний слой почвы и рядом с деревьями, и таким образом почва будет насыщена азотом, – рассказала Ольга Игошина.

Подкормка из банановых кожурок может стать витаминным коктейлем для растений. Остатки южных плодов можно высушить в духовке, заморозить или добавить в компост.

Луковая шелуха не хуже банановой кожуры по содержанию витаминов. Вдобавок этот овощ богат антиоксидантами и фитонцидами. Первые укрепляют иммунитет, а вторые служат прекрасной защитой от вредителей и болезнетворных бактерий.

К тому же луковая шелуха некоторым пригодится весной в канун Пасхи, яйца, окрашенные в коричневый цвет, получаются самыми красивыми и вкусными.

А оставшийся отвар как раз можно пустить на удобрения, только слегка разбавить концентрат водой. Томаты, огурцы, перец, морковь, кабачки и тыквы хорошо отзываются на внесение такой подкормки.

Теплица

Снег с поликарбонатной теплицы необходимо стряхивать регулярно. После снегопада лучше не полениться и приехать в сад. Кроме того, от стен сугробы также лучше немного убрать, огромная масса может вдавить пластик и повредить конструкцию.

В некоторых случаях (зависит от типа вашей теплицы) строение нужно укрепить. Специалисты советуют: изготовить деревянные опоры в форме буквы Т, обмотать верхнюю перекладину тканью и установить распорки в теплице.

– Сейчас мы свои теплицы очищаем пластиковой метелкой, так как в первый год умудрились зимой испортить поликарбонат. Почему-то мы не подумали, что на морозе пластик может стать хрупким, начали граблями чистить и пробили крышу, весной был достаточно дорогостоящий ремонт, с тех пор купили специальную мягкую метелку, – поделилась своим опытом садовод Галина Смирнова.

Украсить елку

Едва ли не самое важное дело декабря – это купить всем подарки и установить елку. Она может быть искусственной, с ней все понятно, но даже с точки зрения экологии более приемлемый вариант – это живая елка, из леса, а если еще и срубить самостоятельно, то положительных эмоций будет еще больше.

Только рубить надо правильно и в правильном лесу. Охоту на елку нужно начинать с оформления договора в любом лесничестве Свердловской области. Всего на Среднем Урале 30 таких учреждений.

– В прошлом году количество заявок на елку доходило до тысячи, – рассказали в Березовском лесничестве. – В одни руки отпускается максимум две сосны, елки или пихты, чтобы человек мог забрать дерево не только себе, но и родственникам или друзьям. При этом оптовики у нас закупаться не могут.

– Когда на улице минус 20 градусов, елка становится стеклянной, ветки ломаются, иголки осыпаются. Пока будете грузить дерево в машину оно сильно испортится. Лучше всего ехать в лес при температуре до минус 10–15 градусов – это главный секрет.

Елка, добытая самостоятельно, дешевле купленной. На рынке в прошлом году цена начиналась от тысячи рублей, хвойное дерево, спиленное на специально отведенном участке, стоило 59,34 рубля за метр.

+1. Зимний пикник

В череде дел обязательно найдите время на отдых. Сходите на зимний пикник, да-да, на пикник в лес. Звучит немного эктремально, но на деле – стоит обязательно попробовать. Особенно после марафона с оливье, селедкой под шубой, заливным, старыми песнями о главном организму хочется отдохнуть.

– Однажды, несколько лет назад, устали от празднования Нового года и решили, что хочется чего-то свежего. Тепло оделись, взяли с собой немного дров, нехитрой еды и пошли в лес. Дети катались на горках, мы дышали свежим воздухом, от костра шло приятное тепло. Сварили суп, запекли рыбу, сделали безалкогольный глинтвейн – все это, приготовленное на костре, на природе, особенно вкусное. С тех пор это наша традиция, – рассказала Дарья Степанова.

На первый взгляд, суп на пикнике да еще и зимой может показаться экзотическим блюдом, но и тут есть хитрости. Все мы осенью делали заготовки, делились рецептами на страницах «ОГ» друг с другом, так что можно заглянуть в погреб, взять баночку готового борща или рассольника с собой в лес. Да и лес иногда ближе, чем кажется, наверняка многие любители тихой охоты знают хорошие места. Можно отправляться прямо туда и взглянуть на знакомые тропинки другими глазами. Хорошее настроение от такого дня будет обеспечено на долго.