Безопасный Новый год

Новогодние праздники – чудесная пора, вас ждет долгожданная поездка на дачу, посиделки с друзьями за праздничным столом, катание с горок, салюты, фейерверки, нарядная елка с фонариками и множество других интересных вещей. А вот сотрудники экстренных служб – МЧС, полиция, пожарные, врачи готовятся к авралу. Что может случиться и как этого избежать – разбираемся вместе.

Фейерверки

Стали ярчайшим символом новогодней ночи. Невероятно эффектные и достаточно доступные (цены начинаются от 600 р. за 6 залпов и достигают сотен тысяч за зрелище, длящееся 5 минут, состоящее из сотен залпов), они украшают небо повсеместно. К сожалению, далеко не все уделяют время чтению и соблюдению инструкций… И потом, как герои Гоши Куценко из фильма «Страна ОЗ», который запускал фейерверк, держа его в руках, в лучшем случае ходят в ожогах, а в худшем становятся участниками судебных разбирательств в качестве ответчиков.

– Часто граждане запускают салюты после неумеренного употребления алкоголя за праздничным столом. Не соблюдая правила безопасности и надеясь на «авось», становятся причиной испорченного настроения, здоровья и имущества окружающих, – комментирует работник МЧС Илья Шумов, – в среднем в Свердловской области ежегодно регистрируется 40 пожаров, вызванных неправильным обращением с пиротехникой, но это только официально. Еще есть масса лиц, получивших ожоги, которые не обращаются за помощью. Стоит придерживаться того же правила, как с управлением автомобилем: не использовать в состоянии алкогольного опьянения.

А еще:

Не запускайте фейерверки при сильном ветре (более 5 м/с)

Устанавливайте надежно, устойчиво, чтобы коробка ни в коем случае не перевернулась, и только на открытом пространстве, вдали от любых предметов или конструкций, которые могут пострадать или нарушить траекторию полета зарядов

НЕ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ работающие фейерверки

Соблюдайте правила, указанные в инструкции, и все эмоции будут прекрасными, а праздничное настроение только улучшится.

Воры и безопасность жилища

Традиционно в новогодние праздники возрастает количество краж из квартир и загородных домов, ведь множество людей отмечает их в гостях у друзей и родных. Кто-то уезжает в отпуск.

Если уезжаете надолго, оставьте лампу, включенную через таймер (чтобы загоралась без вас в определенное время), данная простая предосторожность стоит в районе тысячи рублей, но может быть весьма полезна и создаст эффект присутствия.

Предупредите соседей, пусть лишний раз посмотрят, все ли в порядке. Обратят внимание на активность в доме в ваше отсутствие. Заберут корреспонденцию из почтового ящика.

В случае с загородными домами, обратитесь к охране, сторожам, лучше доплатить немного за дополнительный присмотр, чем потом подсчитывать убытки.

– Не стоит пытаться самостоятельно защищать свой дом «ловушками для воров», только в фильме «Один дома» все весело и заканчивается благополучно. Вор, проникший в ваше жилище и испивший там отравленного алкоголя, упавший в «заботливо» приготовленную яму или поймавший выстрел из самодельного арбалета – каких только способов не изобретают, станет пострадавшим. А вот хозяин, которого пытались обокрасть, может получить уголовное наказание, – рассказывает участковый Алексей Васильев.

Гирлянды и другие праздничные электроприборы

Сейчас довольно сложно купить несертифицированные и пожароопасные новогодние электрические гирлянды. В каждом магазине они есть на любой вкус, цвет и кошелек. Стоит помнить, что уличные гирлянды отличаются и имеют надежную изоляцию – им не страшен дождь и снег. Интерьерные гирлянды, будучи использованными вне помещения, в лучшем случае могут выйти из строя, в худшем – вызвать короткое замыкание и стать причиной пожара.

– Отдельно напомню, что праздники – период повышенной нагрузки на электросети. Ведь на зимние каникулы многие горожане переселяются за город. Увы, электропроводка далеко не у всех сделана качественно. Да и люди склонны создавать перегрузки сети, включая несколько мощных электроприборов в одну розетку через тройник, например. Можно отделаться сбоем в работе всех приборов, а можно вызвать пожар, – поясняет электрик Иван Неустроев.

Походы в лес и на речку

Эти прекрасные и полезные занятия тоже могут быть связаны с проблемами и сложностями. Истории из цикла «Поскользнулся. Упал. Очнулся. Гипс» совсем не являются чем-то необычным или редким. Чтобы облегчить медикам работу, а самим не пострадать, нужно:

Одеваться в удобную и теплую одежду «по погоде», выбирать для активных прогулок устойчивую обувь

Не пить алкоголь перед прогулкой, на прогулке в компании часто осматривать щеки друг друга на предмет обморожения – оно проявляется белыми пятнами

При прогулке на реку обязательно убедитесь в толщине льда (она должна быть не менее 12 см), не ходите группой, старайтесь держать расстояние 5–6 метров. Не подходите к проталинам

При возникновении опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, звоните в Службу спасения 112

Берегите себя!

Не забудьте Праздник – пора веселья и беззаботности человеческой. Но с многими из нас живут еще и домашние питомцы. Вот они бдительность не теряют. Как только предоставится возможность – пойдут самостоятельно исследовать мир за не закрытую вовремя дверь, стащат со стола что-нибудь категорически вредное или съедят что-нибудь категорически несъедобное (например, елочную мишуру). Чтобы после не тратить лишние деньги в ветеринарных клиниках или не бегать, расклеивая объявления о поиске, будьте внимательны. Не кормите животных новогодними деликатесами и не оставляйте их наедине с праздничным столом. Употребление угощений с большой вероятностью закончится нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта (понос, рвота, вплоть до панкреатита)

Если ваши звери склонны играть с украшениями и активно интересуются елкой, придется либо постоянно следить за тем, чтобы елка была за закрытой дверью, а животные по другую сторону, либо отказаться от мишуры и мелких игрушек, либо готовиться оперировать (можно забронировать место у ветеринара заранее)

Не гуляйте с собаками без поводка, петарды и салюты могут напугать даже очень спокойное животное. И гарантии, что вы еще раз увидите любимца, нет – он может попасть под машину, отравиться, обморозиться, его могут подобрать с улицы и не вернуть (особенно собак дорогих пород). Обязательно прикрепите к ошейнику брелок с телефоном владельца.