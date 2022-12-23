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23 декабря 2022, 23:15

Про зайцев актуально

Фото: stock.adobe.com

Фото: stock.adobe.com

Согласно китайскому календарю, символ 2023 года – черный кролик. Символизирует плодородие, процветание и богатство. Однако набеги ближайших родственников – оголодавших зайцев – на сады вряд ли закончатся столь благополучно. Они объедают ветки кустарников и кору плодовых деревьев, что может привести к гибели растений.

Лучшая защита от непрошенных гостей – забор от полутора метров в высоту и без щелей и ям у грунта. Еще существует метод – отпугивания неприятным запахом: берут пустую пластиковую бутылку, внутрь кладут ткань, щедро смоченную нафталином, лизолом, канифолью или скипидаром, в стенках бутылки делают дырки и подвешивают в местах, где зайцы могут проникнуть на участок, а также к кустам и стволам деревьев. Ароматическую пропитку следует несколько раз за зиму обновлять.

– А еще есть метод как не обидеть символ года, так и посадки сохранить. Зайцы идут к человеческому жилью от голода, не найдя достаточного количества пищи в лесу, где они и живут. Можно разместить на опушке кормушку – повесить заранее заготовленные веники из осины или ивы, пучки сена, связанные в охапки. И зайцы сыты, и садоводы довольны, – рассказала зоолог Валентина Мирошниченко.

  • Опубликовано в №238 от 24.12.2022
Областная газета Свердловской области
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