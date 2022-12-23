Приятные хлопоты – год кролика

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Помимо традиции украшать жилище к новогодним праздникам мишурой, игрушками и разнообразными огоньками, существует и мода, связанная с животным – символом года. 2023 – год черного водяного кролика. Он «несет» благополучие и достаток, семейное счастье и гармонию тем, кто его правильно встречает. Для этого стоит соблюсти несколько простых правил:

– Начать подготовку с генеральной уборки, все отмыть и прибраться. Избавиться от старых вещей. Чистота и порядок – самые первые украшения

– В праздничном оформлении должны преобладать следующие цвета: белый, розовый, черный, коричневый, золотой, зеленый, синий и голубой. Не обязательно все одновременно, лучше выбрать три-четыре и придерживаться их

– Стоит использовать максимальное количество природных материалов для декора – шишки, сухоцветы, апельсины и мандарины, изделия из дерева и камня

– Принесите в дом как можно больше живых украшений – еловых и сосновых веток, букетов рябины и калины, цветов.

«Тем, кто надеется обойтись искусственной елкой, должна сказать – только не в нынешний Новый год! Кролик любит настоящие деревья, чтобы пахло хвоей. Лучше всего выбрать растение в горшке – его можно весной посадить на дачном участке. Венки и композиции стоит сделать из настоящих веток», – советует дизайнер Ольга Надеина.

– Новогодний стол украсьте натюрмортом из фруктов и овощей, обязательно должны присутствовать морковь и яблоки

– Используйте конфеты, апельсиновые чипсы, палочки корицы, орехи, пряники и другие съедобные «игрушки» на елку

А еще кролик символизирует гостеприимство и семейственность, пригласите друзей и родственников и встретьте праздник вместе. Добрая атмосфера и веселый смех – надежнее любых украшений принесут в дом мир, уют и благополучие.

На заметку В каждой комнате поставьте фигурку-статуэтку с символом года. Если кролик отдыхает, то следующий год будет тихим и спокойным, если с морковью, яблоком или капустой – будет изобильным и плодородным, а если с монетками – богатым и денежным.

Важно Кролик – мирное и безобидное животное. Поэтому в новогоднем интерьере должны отсутствовать предметы из натурального меха и кожи, а также текстиль с расцветками, имитирующими шкуры хищников (леопардовые, тигриные). Если у вас кожаный диван – закиньте его пледом.