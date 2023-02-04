В России садоводов и огородников обеспечат водой и электричеством

По оценкам Союза садоводов России, в стране насчитывается около 60 млн садоводов и огородников. Фото: Алексей Кунилов

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела первое заседание правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества, определив первоочередные задачи на текущий год.

Вице-премьер отметила, что вопросами обеспечения водой и электричеством, вывоза бытовых отходов и решением других коммунальных проблем в садоводческих и огороднических товариществах комиссия должна заняться в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба правительства России.

"Также важно уделить внимание вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Еще один блок вопросов связан с обеспечением торговли продовольственными товарами на территории садоводческих и огороднических товариществ", — отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер поручила создать две рабочие группы. Одна будет заниматься вопросами энергообеспечения, вторая — имущественными. Также на заседании было предложено упростить порядок получения разрешений на добычу подземных вод для хозяйственно-бытовых нужд садоводов и огородников.

По данным Союза садоводов России, в стране насчитывается около 60 млн человек, которых можно отнести к категории садоводов и огородников. За последние три года в РФ увеличилось на 30 % число зарегистрированных участков, в едином госреестре недвижимости их насчитывается 12,5 млн.

"Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счете организовать жизнь за городом по современным стандартам", — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Результаты работы правительственной комиссии будут рассмотрены на следующем заседании в марте 2023 года.

Ранее в Свердловской области была утверждена кадастровая стоимость почти 1,4 миллиона земельных участков.