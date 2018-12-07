Как побороть паутинного клеща в квартире?

Обрабатывать от паутинного клеща надо все растения на подоконнике. Фото: Павел Ворожцов

Зимой одним из самых опасных вредителей комнатных растений становится паутинный клещ. Из-за большой плодовитости и хорошего аппетита он может полностью погубить домашние цветы. О том, как с ним бороться, «Областной газете» рассказала руководитель оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова.

Паутинный клещ — это крохотное членистоногое существо размером до 1 миллиметра, которое питается растительным соком. Невооружённым глазом его можно увидеть только тогда, когда этот вредитель уже образовал колонию и причинил серьёзный вред цветам. Заметить это можно по мраморному окрасу листьев, их иссыханию и деформации. При этом селятся клещи практически на любых комнатных растениях, но чаще всего предпочитают бальзамины, фикусы, цитрусовые, гибискусы и розы. Не обходят они стороной и любую рассаду, поэтому садоводам надо внимательно следить за своим цветником на подоконнике.

– Помимо того, что паутинный клещ очень мал, он ещё активно передвигается, – говорит Марина Завьялова. – При вспышках размножения возникает момент, когда им не хватает питания. Тогда с погубленного растения они начинают мигрировать в поисках свежих листьев на соседние цветы. Живут они на верхушечных побегах, где самые сочные листья, и с концов этих побегов они расселяются при помощи паутины.

Оптимальные условия для размножения клещей наступают при сухом и тёплом воздухе, когда в квартирах включают центральное отопление. Самки паутинного клеща вылезают из почвы и сначала поражают сорняки, а затем и комнатные растения. Причём попасть в квартиру они могут разными путями. Их можно принести с новыми растениями, с рассадой, с саженцами, с заражённой почвой и контактным путём. Например, на своей одежде с больных растений.

При повышении влажности воздуха клещи испытывают депрессию. Поэтому борются с ними опрыскиванием растений раствором хозяйственного мыла и акарицидными препаратами, например, «Фитовермом», «Акарином» или «Вермитеком». Подойдут для этого и народные средства — настойки чеснока, красного перца, табака или апельсиновой кожуры. Не лишней будет и установка в квартире увлажнителя воздуха, частая уборка подоконников и стирка штор.

– Прежде всего берём мыльный раствор, тщательно промываем всё растение, а затем обрабатываем его акарицидами, – продолжает Марина Завьялова. – Делают это обязательно в перчатках, респираторе, не на кухне и не в спальне. После обработки накрываем растение полиэтиленовой плёнкой минимум на сутки. А через десять дней обработку повторяем снова. Открою маленький секрет: для лучшего эффекта в акарицидный раствор также надо добавить немного жидкого мыла.

Опубликовано в №227 от 08.12.2018