За год минимальный набор вещей для школьника в Свердловской области подешевел на 1,3%

Минимальный набор вещей для школьника в Свердловской области подешевел на 1,3%. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области подсчитали стоимость минимального набора вещей для школьника. За год она снизилась на 1,3%.

Расчёты производили специалисты Уральского главного управления Банка России. Они оценили изменения «индекса школьного портфеля» на примере условной семьи свердловчан, в которой сын идёт в первый класс, а дочь — в пятый.

Стоимость набора вещей для мальчика (сорочка, брюки, джемпер, полуботинки, новый ранец, ручка, карандаш, тетрадка, альбом для рисования, фломастеры, спортивный костюм и кроссовки) в июле составила 11 290 рублей, что на 33 рубля, или на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Минимальный набор принадлежностей для пятиклассницы включает в себя тот же комплект канцтоваров, спортивную форму и новый портфель, а также полушерстяной школьный сарафан, блузку и ботинки. Суммарная стоимость этих вещей составила 10 640 рублей. Это на 255 рублей, или на 2,3% меньше, чем в июле 2019 года.

Общая сумма затрат такой семьи на сборы в школу составит 21 931 рубль (вместо 22 218 рублей в прошлом году). Школьный портфель подешевел на 287 рублей, или на 1,3%. При этом, как писала ранее «Областная газета», в целом потребительские цены в регионе за год, наоборот, выросли — на 2,8%.

Иллюстрация: пресс-служба Уральского ГУ Банка России

Как отмечает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, за год в регионе значительно снизились цены на обувь и одежду, но выросли – на многие канцтовары. Это связано с ограничениями по коронавирусу. Магазины столкнулись с резким спадом спроса и сложностями в организации дистанционной продажи обуви и одежды, что заставило их снизить цены. В то же время канцтовары подорожали в связи с тем, что при переходе на дистанционный режим обучения родители стремились чем-то занять своих детей. Кроме того, приостановка работы специализированных магазинов привела к прекращению или сокращению поставок канцтоваров. Это стало причиной сжатия предложения на рынке и стало фактором роста цен.

Напомним, ранее на Среднем Урале прошёл региональный августовский педсовет. Учителя обсудили, как школы войдут в новый учебный год и как будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность участников образовательного процесса. Подробнее об этом читайте в материале «Областной газеты».