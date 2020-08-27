Дети в Свердловской области этим летом остались без оздоровления

Директор лагеря «Маяк» в Сысерти Алексей Федосеев пояснил: чтобы принять детей, «Маяк» учёл все требования санитарных врачей и запретил во время смен посещения родителей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области подвели неутешительные результаты летней оздоровительной кампании. В течение каникул лишь 76 из 1 140 детских лагерей смогли принять школьников. Отдохнули в них всего около 23 тысяч ребят. Учитывая, что в Свердловской области более полумиллиона школьников, – это провал.

Причина такой неудачи — ограничения из-за распространения коронавируса. Те дневные лагеря, что обычно работают при школах, детских клубах и домах детского творчества, так и не начали работу. Дети остались сидеть по домам. Без школы, без присмотра работающих родителей и режим, и питание у них оставляли желать лучшего.

Одним из результатов того, что школьники всё лето были без присмотра взрослых, стало резкое увеличение количества пострадавших детей от клещей. Без присмотра взрослых ребята проводили время на природе — там, где территорию от клещей никто не обрабатывал. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва рассказала, что от укусов клещей нынче пострадали более семи тысяч детей, это на 24 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

– 1 106 организаций так и не приступили к работе – часть санаторных загородных лагерей и дневные лагеря, за исключением Таборинского района – там открывались 6 лагерей, – подвёл итоги лета начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Сергей Карсканов. – Ни один лагерь труда и отдыха не приступил к работе, под запретом остаются палаточные лагеря.

Пришлось докупать огромное количество оборудования, чтобы соответствовать новым требованиям санитарных врачей из-за пандемии коронавируса: по 2 миллиона рублей на каждый лагерь. Ведомственные лагеря решили просто не открываться, чтобы избежать таких трат. При этом вспышек коронавируса среди отдыхающих детей удалось избежать.

В свердловском минобразования пояснили – 37 загородных лагерей на Среднем Урале продолжат принимать детей до середины сентября, чтобы хотя бы ещё какая-то часть школьников смогла организованно отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Этим ребятам разрешили начать учёбу попозже.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №158 от 28.08.2020