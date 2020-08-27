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Общество / Образование
27 августа 2020, 16:59

В Екатеринбурге наградили выдающихся учителей

Августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций Екатеринбурга проходит в режиме онлайн.

Августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций Екатеринбурга проходит в режиме онлайн. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге наградили выдающихся учителей. Торжественная церемония прошла в рамках традиционного Августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, награды педагогам вручали глава города Александр Высокинский, председатель гордумы Игорь Володин и начальник департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева.

Всего в разных номинациях наград удостоились 11 педагогов.

Почётным знаком «За вклад в развитие екатеринбургского образования» награждены:

  • учитель иностранного языка гимназии № 37 Марина Дворянинова;
  • директор городского дворца творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии» Татьяна Зыкова;
  • учитель биологии гимназии № 9 Татьяна Корягина;
  • учитель истории гимназии № 155 Андрияна Плешкова;
  • директор школы № 68 с углублённым изучением отдельных предметов Елена Рогова;
  • учитель математики гимназии № 5 Элина Тарасьева;
  • учитель русского языка и литературы гимназии № 39 «Французская гимназия» Марина Тинькова;
  • учитель начальных классов гимназии № 40 Алла Христолюбова;
  • заведующий Центра развития ребёнка детского сада № 103 «Родники» Нина Шлыкова.

В номинации «За преданность профессии» награждены:

  • учитель физики гимназии № 8 Владимир Поль (в 2020 году он отмечает 50-летний общий и педагогический стаж и 50-летие работы в гимназии)
  • учитель физики школы № 91 с углублённым изучением отдельных предметов Василий Сбродов (в этом году он отмечает 60-летний стаж работы).

Почётной грамотой Департамента образования награждены руководители, уже завершившие свою трудовую деятельность:

  • директор гимназии № 202 «Менталитет» Марина Ягодникова;
  • директор школы № 30 Инесса Плугарева;
  • директор Центра поддержки детства Лариса Тюкляева;
  • заведующая детского сада компенсирующего вида № 438 Людмила Бондарева;
  • заведующая детского сада № 456 Любовь Громыко;
  • заведующая детского сада № 424 Надежда Уварова

Также почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за заслуги в сфере образования и добросовестный труд была награждена замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко.

Отмечается, что в этом году в связи с действующими в регионе ограничениями по коронавирусу, Августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций Екатеринбурга проходит в режиме онлайн на платформе «Педсовет Екатеринбурга».

Областная газета Свердловской области

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