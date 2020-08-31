Перед началом учебного года Минздрав РФ дал рекомендации родителям школьников

В ведомстве напомнили, что в стране сохраняется риск заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Министерство здравоохранения РФ выпустило рекомендации для родителей школьников перед началом учебного года. В ведомстве напомнили, что в стране сохраняется риск заражения COVID-19.

Согласно памятке, приведённой на сайте ведомства, с учётом эпидемиологической ситуации, в первую очередь родителям школьников следует «доступно и наглядно донести до ребёнка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения мер профилактики». Показывать соблюдение профилактических мер взрослым необходимо на собственном примере. Речь идёт о ношении масок и перчаток, тщательном мытье рук, а также соблюдении социальной дистанции и сокращении физических контактов. Соблюдение детьми мер личной гигиены необходимо контролировать.

Кроме того, родителям важно знать симптомы COVID-19 и, в случае возникновения такой необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.

В Минздраве РФ отмечают, что помимо новой коронавирусной инфекции, в школе есть риск подхватить и другие «школьно-обусловленные» инфекционные заболевания. К ним относятся, в том числе, заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, а также эндокринной системы

В качестве рисков, сопутствующих распространению инфекций, называются повышенные нагрузки на глаза, зависимость от электронных гаджетов, гиподинамия и нерациональное питание. Для того чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, родителям советуют заниматься их профилактикой дома. Например, правильно организовать режим труда и отдыха, делать зарядку, систематически проводить гимнастику для глаз и сократить использование детьми электронных устройств.

Также необходимо объяснить ребёнку важность сбалансированного и здорового питания. В частности, желательно снизить количество употребляемого фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить употребление сладостей. При этом придерживаться сбалансированного питания следует всей семье.

Особое внимание врачи рекомендуют уделить организации рабочего места, на котором школьник делает домашнее задание.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в минувшие выходные Президент России Владимир Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября. Глава государства призвал сделать всё возможное для выполнения требований санитарных врачей.

В конце прошлой недели стало известно, что родительские собрания в предстоящем учебном году будут походить в онлайн-формате. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске мониторинга заболеваемости COVID-19 среди школьников и студентов.

«Областная газета» подробно рассказывала, как начнётся новый учебный год на Среднем Урале для школьников и для студентов.

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