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31 августа 2020, 14:50

В День знаний Владимир Путин выступит на Всероссийском открытом уроке

Владимир Путин

Всероссийский открытый урок пройдёт в День знаний, 1 сентября, в 12:00 по московскому времени. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Всероссийский открытый урок пройдёт в День знаний, 1 сентября, в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что 29 августа в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на канале "Россия-1" Владимир Путин подчеркнул, что учебный год, несмотря на сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса, начнётся 1 сентября.

"Дети буду учиться очно, студенты – очно. Но и здесь справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что к учебному процессу нужно подходить гибко. Там, где можно избежать большого скопления людей в одном месте, проводить что-то онлайн, какие-то лекции, без ущерба для качества подготовки  – можно это сделать", - уточнил российский лидер.

В пятницу, 28 августа, стало известно, что родительские собрания в предстоящем учебном году будут походить в онлайн-формате.

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Областная газета Свердловской области

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