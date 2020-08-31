Глава Минобрнауки РФ подписал приказ об организации начала нового учебного года

В случае ухудшения эпидобстановки, вузы перейдут на дистанционное обучение. Фото: Владимир Мартьянов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ об организации начала учебного года в условиях пандемии COVID-19. В случае ухудшения эпидобстановки, вузы перейдут на дистанционное обучение.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в документе прописаны меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, руководителям подведомственных организаций предписывается обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения коронавируса. Они предусматривают санитарную обработку помещений, размещение антисептиков для обработки рук, а также измерение температуры бесконтактным способом не менее двух раз в день.

Лица с признаками инфекционных заболеваний допускаться в вузы не будут. Также предписывается обеспечить соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

При соблюдении всех указанных мер обучение будет проходить в очном формате. При этом, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, «требуется принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Помимо этого, приказ регламентирует проведение в вузах приёмной кампании. Её необходимо проводить «в соответствии с Особенностями приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 15 июня с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции».

Документ вступает в силу с 1 сентября.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в минувшие выходные Президент России Владимир Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября. Глава государства призвал сделать всё возможное для выполнения требований санитарных врачей.

В конце прошлой недели стало известно, что родительские собрания в предстоящем учебном году будут походить в онлайн-формате. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске мониторинга заболеваемости COVID-19 среди школьников и студентов. В День знаний Президент России Владимир Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке.

«Областная газета» подробно рассказывала, как начнётся новый учебный год на Среднем Урале для школьников и для студентов.