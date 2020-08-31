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Общество / Образование
31 августа 2020, 19:16

День народов Урала в этом году пройдёт в формате онлайн

Сабантуй

Один из самых красочных праздников у татар и башкир – сабантуй. Фото: Станислав Савин

Традиционный праздник народов Среднего Урала, который отмечается в первое воскресенье сентября, в этом году из-за ситуации с коронавирусом пройдёт в формате онлайн.

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, национально-культурные организации и учреждения культуры региона подготовили для этого обширный перечень видеоматериалов, которые транслируются на сайте Центра и в соцсетях с 3 августа и будут доступны до 6 сентября. Можно будет ознакомиться с записями национальной музыки и хореографии из экспедиционного архива центра, посмотреть мастер-классы по изготовлению одежды разных народов, кукол, оберегов, амулетов, предметов быта и изделий промыслов. У каждого народа свои праздники – как они проводятся, тоже можно узнать из этих видеофильмов.

Пройдёт и выставка-презентация материальной культуры народов Среднего Урала «История в деталях». Можно будет насладиться звучанием традиционных уральских инструментов и узнать, к примеру, историю гармони на Урале в рамках видеорассказа «Уральские гармошки». Планируется и дискуссия в режиме видеоконференции по вопросам истории, значимости и актуальности народного костюма со специалистами в сфере традиционной культуры народов Урала на тему: «Сохранность традиционного костюма народов Урала в современных условиях». Желающие могут познакомиться с традиционным татарским свадебным обрядом и с мансийской народной сказкой «Две сестры» в формате кукольных видеопостановок, поделиться традициями своего народа в рамках акций в социальных сетях «Образы народов Урала» и «Традиции, которые нас объединяют».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №160 от 01.09.2020 под заголовком «День народов Урала пройдёт в формате онлайн»
Областная газета Свердловской области
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