Свердловчане на «Территории смыслов»

Элла Памфилова (в центре) в сопровождении участников форума. Справа – Александр Ручьев. Фото Михаила Метцеля, ТАСС.

На живописном берегу подмосковного озера Сенеж завершает свой второй на этой площадке сезон Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Под руководством опытных наставников молодые люди из всех регионов страны постигают новые смыслы в экономике и политике, развитии образования и культуры в условиях внешних вызовов глобализированного мира, приобретают навыки лидеров. В форуме участвуют и представители Свердловской области.

Началом качественно нового этапа в развитии Национального проекта «Образование» стал Указ Президента РФ В.В. Путина от 22 мая 2018 года о создании Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» с её главной целью «повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан». Управлением делами Президента РФ АНО «Россия – страна возможностей» была передана в собственность территория и инфраструктура находившегося в ведении Управления дома отдыха «Сенеж». К чести новых хозяев площадки, к настоящему времени они сделали очень многое для того, чтобы создать участникам форума все условия для полноценной учебы и молодежного отдыха: оснащённые современной телевизионной аппаратурой лекционные залы, уютные помещения для тренингов и деловых игр, спортивные площадки и тренажёры. Мастерская управления «Сенеж» - такое название получил созданный на этой территории по ее новому назначению образовательный центр.

Наиболее представительной по составу спикеров и эмоциональной по накалу страстей при обсуждении вопросов стала смена «Политика и сетевые лидеры», где собрались представители молодёжных крыльев политических партий, молодые историки, социологи и политологи. Так, 5 августа на сцене «жёлтого» лектория участники форума увидели и услышали сидящих рядом заместителя Председателя Государственной Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, председателя ЛДПР Владимира Жириновского, председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, задали им много вопросов по актуальным политическим проблемам и получили развернутые ответы. Из числа наиболее медийных государственных деятелей страны перед участниками форума также выступили председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Слева направо: Анастасия Миронович, Наталья Колодкина, Евгения Миронович.

В составе участников этой смены форума были четыре молодых посланца Свердловской области: екатеринбуржец, студент Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, представитель Свердловской областной организации Молодой гвардии Единой России Илья Поздеев; выпускник средней школы № 71 из города Лесного, активист Свердловской областной организации Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации Виталий Озеров; разливщик стали Северского трубного завода из города Полевского, представитель Свердловской области от общественной организации «Молодежь Справедливой России» Семён Братухин; екатеринбуржец, студент кафедры государственного и муниципального управления Уральского государственного экономического университета, один из 5 отобранных Союзом молодежных избирательных комиссий России для участия в форуме активистов Союза, член Сообщества молодых политологов Российской ассоциации политических наук Александр Ручьев.

Из соображений политической корректности оказавшийся на месте событий автор этого материала беседовал с каждым из них отдельно.

Виталий Озеров.

«Я определился в свой политической позиции, но политиком быть не стремлюсь. Считаю своим призванием работу учителем русского языка» – сказал самый молодой, 18-летний Виталий Озеров. Пока готовился этот материал, Виталий стал студентом Уральского государственного педагогического университета. Поздравим его с этим событием!

Александр Ручьев считает себя еще не готовым к выбору политической позиции, при этом, его мнению, будущий политолог сейчас и в своей последующей профессиональной деятельности должен быть нейтральным в отражении событий в стране.

Изменится ли в ближайшем будущем российская система образования, и если да, то как? Какими профессиональными качествами должен обладать современный учитель? Как запад пытается разрушить нашу науку и как этому противостоять? Эти и большой круг других вопросов обсуждали участники смены «Вызовы образования».

При формировании состава участников смены Федеральным агентством по делам молодежи, как главным организатором форума, был реализован основной принцип отбора – победа в заочном интернет-конкурсе индивидуальных творческих проектов. Из Свердловской области им стали студентка Нижнетагильского государственного социально-педагогического института Ксения Гусакова, методист Центра детского творчества из города Лесной, куратор местного отделения Российского движения школьников Екатерина Гвоздева и магистрантка Уральского гуманитарного института УрФУ Дарья Потехина. В своем групповом интервью они сошлись в едином мнении: участие в форуме существенно расширило их общий профессиональный кругозор, новые знания будут использованы ими в следующих образовательных проектах.

Смена «Служение Отечеству» собрала молодых представителей МВД, Росгвардии, МЧС, Министерства обороны, ФСО, Генпрокуратуры, Следственного комитета и ряда других российских специальных структур. Патриотический настрой смене задал в своем открывающем ее выступлении первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. Новым международным вызовам по отношению к России был посвящен обстоятельный доклад министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Ситуация в мировой экономике: место России и глобальные тренды» – так называлась лекция ректора НИУ «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова. Организаторами смены удалось найти удачное решение по объединению интересов участников с существенно разными профессиональными компетенциями. Ее главной задачей стала выработка новых форматов межведомственных коммуникаций и взаимодействий для решения общей задачи – обеспечения безопасности страны.

Молодыми представителями МЧС на форуме от Свердловской области стали Наталья Колодкина – инспектор отдела пропаганды и связей с общественностью Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, недавняя выпускница этого института; сестры Анастасия и Евгения Миронович, обе – преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Андрей Свистунов – старший специалист отдела подготовки населения Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«Несмотря на то, что мы все относимся к разным силовым структурам, постоянно общаемся в командах, делимся впечатлениями от форума» – сказала в беседе с автором этого материала Наталья Колодкина. Именно она оказалась самой активной из названной четверки: на первом же «диалоге на равных» смены не побоялась задать интересный вопрос своему высокому прямому начальнику генерал-полковнику внутренней службы А. Чуприяну. «Все команды организаторами смены специально перемешаны по ведомственном принадлежностям, и каждый в команде обменивается опытом: кто как работает, на протяжении всех шести дней смены мы общаемся и на своем уровне находим пути дальнейшего взаимодействия – дополнила и уточнила Евгения Миронович.

Наталья Колодкина задает вопрос Александру Чуприяну.

Итог беседе подвел руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев. «Это первая на «Территории смыслов» смена силовых ведомств. Она была направлена на межведомственные взаимоотношения, соответственно, мы вместе писали проекты, понимали структуры других силовых ведомств по взглядам их представителей «изнутри», вникали в трудности их работы, находили совместные решения. Мы сами уже проводили подобные форумы по линии МЧС. Один из них прошел в прошлом году на Урале. Формат нынешнего форума в этом отношении уникален. Постараемся использовать приобретенный опыт в дальнейшем».

Форум заканчивает свою работу 2 сентября сменой «Цифровая экономика». Но, пожалуй, уже сейчас его лейтмотивом можно считать слова, сказанные в своем ярком выступлении на смене «Вызовы образования» ученым-физиком с мировым именем, президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком: «Сегодня главный и единственный неограниченный на рынке товар – это интеллект».

Одной из ближайших задач АНО «Россия – страна возможностей» является расширение географии федеральных молодежных образовательных центров, подобных подмосковному «Снежу». А не пора ли нам, уральцам, подумать о создании такого центра в Свердловской области? В ходе форума автором этого материала по поручению Свердловского областного комитета Российского союза молодежи предварительные переговоры на эту тему с генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым уже проведены. Необходимый для реализации идеи уровень интеллекта, о котором говорил на форуме М. Ковальчук, в опорном крае державы есть!

Слева направо: Анастасия Миронович, Наталья Колодкина, Евгения Миронович.