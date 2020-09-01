В Свердловской области в школу пошли почти 516 тысяч детей

1 сентября 2020 года порадовало школьников и родителей ясной летней погодой с температурой +27 градусов. Фото: Алексей Кунилов

После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса школы Свердловской области вновь открыли свои двери для учеников. В этом году за парты в регионе сели около 516 тысяч детей – это на десять тысяч больше, чем годом ранее. Среди них – 61 тысяча первоклассников, треть из которых приходится на школы Екатеринбурга.

Желание поскорее начать новый учебный год в привычном формате в школе, а не дистанционно из дома было у всех свердловских детей и их родителей. Уральская столица встала в пробки уже в последний день лета: родители торопились докупить всё необходимое для учёбы своим чадам, заказать букеты. Зато 1 сентября ученики младших классов с нетерпением тянули за руку своих родителей или бабушек по направлению к школе и с трепетом несли цветы для классного руководителя. Торопились встретиться с друзьями, учителями и ученики средних и старших классов.

Всего в этом году учеников приняли более 1 059 школ в Свердловской области. На Среднем Урале продолжают работу по переводу всех школ на обучение в одну смену. Для этого в 2020 году в регионе создали 7,6 тысячи новых мест в учебных заведениях.

Если в прошлом году в Свердловской области ввели семь новых школ, то с 1 сентября 2020 года в нашем регионе заработали восемь новых школ: школы №215 и №79 в Екатеринбурге, №6 в Невьянске, №4 в Арамиле, №3 в Верхней Пышме, №9 в Ревде, №41 в Каменске-Уральском и №20 в посёлке Баранчинский. Помимо этого, в уральской столице заработал новый пристрой на 600 мест в школе №181, чего так долго ждали жители микрорайона Краснолесье. В Верхней Пышме дополнительное здание школы №25 будет доступно для учеников с 1 октября. Почти готова и школа-сад №24 в посёлке Сосновка Карпинского ГО на 172 места – сдачу планируют в ноябре 2020 года. После капитального ремонта открыли двери школы №43, №49 и №81 в Екатеринбурге, школа №7 в Североуральске и школа №13 в посёлке городского типа Дружинино.

А в екатеринбургской школе №106 завершили очередной этап ремонта. В прошлом году бизнесмен и почётный гражданин Свердловской области Андрей Симановский подарил этой школе дизайнерский ремонт кабинетов, холлов и туалетов в дворцовом стиле. После этого об учебном заведении на Вторчермете узнали во всём мире – даже британская газета The Times об этом написала. Минувшим летом в школе отремонтировали ещё несколько кабинетов, рекреации и благоустроили двор. Весь ремонт в школе, в которой учился Андрей Симановский, планируют закончить в 2021 году.

Евгений Куйвашев, представители областного правительства и мэрии Екатеринбурга осмотрели компьютерный класс в новой школе № 215 в Екатеринбурге. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Традиционные линейки в свердловских школах в целях безопасности в этом году отменили – для ребят провели патриотические классные часы. Поздравить с Днём знаний учеников, родителей и педагогов школы №4 в Арамиле приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Очень хорошо помню личный приём граждан в конце 2018 года, когда ваша землячка обратилась ко мне с просьбой построить новую школу в Арамиле. И я пообещал, что школе – быть. Это слово мы сдержали, – сказал глава региона.

Посетил Евгений Куйвашев вместе с главой Екатеринбурга Александром Высокинским и новую школу №215 «Созвездие», которой присвоили статус районного ресурсного центра инженерного образования. Она стала первой в микрорайоне Солнечный в уральской столице. Помимо учебных классов, в здании оборудованы четыре спортивных зала (один – со скалодромом), библиотека, столовая, актовый и тренажёрный залы, зона для занятий гимнастикой и хореографией, стадион и спортивные площадки на улице.

Отметим, что из-за коронавируса во всех школах области приняты более строгие санитарные правила в соответствии с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Для разведения потоков детей в школах откроют дополнительные входы, а сами ребята будут учиться в одном кабинете, кроме уроков физики, химии, информатики, технологии и физкультуры. Здания школ будут недоступны для посторонних и даже для родителей – родительские собрания до конца этого года рекомендуют проводить онлайн. Однако масочный режим обязателен только для работников школьных столовых: детям и учителям носить маски в здании школы не требуется.

Евгений Куйвашев (в центре) и Александр Высокинский (справа) осмотрели новую школу №215 и внутри, и снаружи. Фото: Павел Ворожцов

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