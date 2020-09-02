Сергей Шойгу выступил за введение в российских школах обязательного экзамена по географии

Сергей Шойгу предложил подготовить своеобразную географическую "таблицу умножения". Фото: Павел Ворожцов.

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу высказался за введение в школах обязательного экзамена по географии. В частности, он предложил подготовить своеобразную географическую "таблицу умножения".

"По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый", - передаёт слова главы Минобороны РФ РИА Новости.

Он подчеркнул, что сегодня школьники даже не умеют пользоваться компасом, который им заменили навигаторы и смартфоны. При этом Сергей Шойгу согласился с тем, что на Географическом диктанте ежегодно растут средние результаты.

Добавим, что в 2020 году средний тестовый балл на ЕГЭ по географии вырос на 2,9 балла (в прошлом году он составлял 57,2 балла), а число учеников, получивших от 81 до 100 баллов, увеличилось на 4,3%.

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