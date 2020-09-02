Как изменилась учёба в свердловских школах после дистанта?

В первые учебные дни в школах прошли «Уроки здоровья» – ребятам рассказали, как сохранить здоровье в пандемию коронавируса Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале продолжает действовать режим особой готовности в связи с распространением нового коронавируса. В очередной раз продлена и самоизоляция граждан старше 65 лет. Однако золотой состав педагогического сообщества — представители этого и близкого к нему возраста. Часть школ Свердловской области новый учебный год начали без них: учителя-стажисты предпочли уволиться, объясняя поступок риском подхватить на работе COVID-19. Как изменилась учёба в школах после дистанта, рассказывает «Облгазета».

Учителя 65+

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области пояснили «Областной газете», что ещё в июле людям 65 лет и старше разрешили приступить к труду, если работодатель сочтёт нахождение их на рабочем месте необходимым. В школах директора такую необходимость признали, и учителя приступили к своим трудовым обязанностям. Напомним, ЕГЭ в этом году проходил как раз в июле.

Однако не все педагоги старшего возраста после самоизоляции решили вернуться к детям. Многие сочли, что не хотят рисковать и заражаться коронавирусом — лучше уйдут на пенсию, как это и позволяет возраст.

Так, в школе №15 Екатеринбурга перед началом года ушли сразу трое учителей в возрасте. Коллеги беспокоились — как закрыть пробелы в окнах расписания, на кого взвалить нагрузку по ведению уроков? Однако проблема решилась просто: незадолго до 1 сентября работать в школу устроились сразу несколько молодых педагогов — выпускников Уральского государственного педагогического университета. В департаменте образования Екатеринбурга «Облгазете» подтвердили, что в этом году в школы, детсады и учреждения дополнительного образования пришли особенно много выпускников УрГПУ и педагогических колледжей.

– Мониторинг молодых педагогов на этот учебный год по количеству пришедших трудиться в образование будет только к 10 сентября, – рассказала сотрудник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. – В последние годы их количество было около 300.

– Вообще-то, опасность заразиться коронавирусом — это только повод для увольнения, – считает директор школы №2 Красноуфимска Татьяна Иглина. – Настоящая причина — в другом: в возможности после увольнения пересчитать пенсию. С 2016 года работающие пенсионеры получают пенсию без индексации. А вот если уволиться, то пенсионные выплаты пересчитают, и пенсия может увеличиться на 5 тысяч рублей.

Пенсионный фонд России на своём сайте поясняет: «Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, то проведённую индексацию ему уже не отменят». Однако новых пересчитанных пенсий по закону приходится ждать три месяца, и это время пенсионеры стараются не работать. Для школы это слишком большой срок, так что свободные ставки директора отдают молодым учителям.

Справки

Ещё одна новинка открывшихся после долгого дистанта школ — требования медицинских справок от школьников. Поначалу родителей напугали, что к урокам допустят только детей с медицинскими справками о здоровье. Потом разъяснили: справки о здоровье и эпидблагополучии адреса нужны только тем детям, кто в течение последних двух недель был в отъезде за пределами Свердловской области. В случае если школьник приступает к учебному году позже 1 сентября, то с него в школе тоже потребуют такую справку.

Термометрия

Всех школьников на входе теперь проверяют бесконтактным термометром. Если температура тела у ученика оказывается повышена, то его отправляют домой и обратно к урокам допускают уже лишь со справкой о здоровье от врача.

Вход

По требованию Роспотребнадзора школам пришлось развести потоки учеников. Теперь открыты все входы в школу, в том числе запасные, а разные классы приходят на учёбу в разное время. Так, часть 1-й смены в лицее №88 Екатеринбурга начинает занятия в 8.30, а часть — в 9.10. В школе №43 работают все пять входов, чтобы дети не заблудились, их даже пронумеровали. Вначале даже ходили слухи, что во время перемен детей не будут отпускать из кабинетов. Но учёба началась, и все поняли, что это невозможно, да и недальновидно: классы необходимо проветривать.

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Опубликовано в №162 от 03.09.2020 под заголовком «Из свердловских школ перед учебным годом уволились многие учителя 65+»