Две школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за COVD-19. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге школы №148 и 179 ушли на карантин. Учащиеся переведены на дистант.

Как рассказали "Областной газете" в департаменте образования администрации Екатеринбурга, ещё 31 августа школа №179 (поселок Северка, ул. Строителей, 48,) получила предписание Роспотребнадзора об ограничительных мероприятиях. Начиная с 1 сентября дети не посещали учебное заведение, они были переведены на дистант.

На сайте школы также было размещено сообщение о том, что "МБОУ СОШ № 179 начинает образовательную деятельность в 2020-2021 учебном году с 1 сентября с использованием дистанционных технологий".

Относительно второго образовательного учреждения в департаменте заявили, что с сегодняшнего дня школа №148 (ул. Бебеля, 150) закрыта на карантин. Дети также перешли на дистанционное обучение.

Изданию также уточнили, что в обоих случаях школы ушли на 14-дневный карантин. Причинами стали подозрения на коронавирус у сотрудников учреждений.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области "Облгазете" подтвердили закрытие школ на карантин. Нам также уточнили, что в школах № 16 и 120 введены ограничительные мероприятия в отношении отдельных классов.

Добавим, с 1 сентября в свердловских школах начались уроки. Большинство школьников сели за настоящие, а не виртуальные парты. Известно, что во время учебного процесса масочный режим и перчатки будут действовать только для работников столовых. Кроме того, должны быть открыты дополнительные входы, чтобы развести потоки детей. Классы начали учиться без перехода из кабинета в кабинет, за исключением уроков информатики, физики, химии, физкультуры и технологии.

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