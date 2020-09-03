В Екатеринбурге увеличилось число школ, где выявлены случаи подозрений на коронавирус

Санврачи держат на контроле ситуацию с заносом COVID-19 в школы Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области контролирует ситуацию с заносом COVID-19 в учебные заведения. Случаи подозрений на новую коронавирусную инфекцию выявлены уже в четырёх школах Екатеринбурга.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе надзорного ведомства, по данным на 3 сентября в школах № 16, 120, 148, 179 Екатеринбурга выявлены случаи подозрений на инфекцию. Учебные заведения №148 и 179 переведены на дистанционный режим работы. В школах №16 и 120 введены ограничительные мероприятия в отношении отдельных классов.

Ситуация находится на личном контроле главы регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.

Отмечается, что при выявлении подозрений санврачи выясняют все обстоятельства, проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. После оценки возможных рисков специалисты принимают решение о дальнейшей работе организации либо отдельного коллектива.

Напомним, как ранее сообщили изданию в департаменте образования администрации Екатеринбурга, учащиеся, ещё 31 августа школа №179 получила предписание Роспотребнадзора об ограничительных мероприятиях. Начиная с 1 сентября дети не посещали учебное заведение, они были переведены на дистант.

Школьники из №148 также перешли на дистанционное обучение. Однако это произошло только сегодня.

Добавим, с 1 сентября в свердловских школах начались уроки. Большинство школьников сели за настоящие, а не виртуальные парты. Известно, что во время учебного процесса масочный режим и перчатки будут действовать только для работников столовых. Кроме того, должны быть открыты дополнительные входы, чтобы развести потоки детей. Классы начали учиться без перехода из кабинета в кабинет, за исключением уроков информатики, физики, химии, физкультуры и технологии.

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